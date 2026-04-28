Lásku a péči, kterou se snažíte získat od okolí, dlužíte sobě, říká terapeutka

Valerie Sekretová
Můžete zdravě jíst, poctivě cvičit, dělat pro sebe první poslední. Skutečná dlouhověkost ovšem nezačíná na talíři ani ve fitku, ale ve chvíli, kdy se rozhodnete být sama k sobě pravdivá. Po padesátce vás k tomu život může dohnat s nečekanou silou, která vám už nedovolí couvnout.
Část 1/6
Ilustrační snímek

Možná je vám následující scénář hodně povědomý: Navenek všechno zvládáte. Chodíte do práce, staráte se, fungujete. Uvnitř ale narůstá únava, tíha a prázdno, kdy máte pocit, že už vlastně nežijete, jen jedete na autopilota. Většina žen to svádí na věk, hormony, pracovní stres nebo obyčejné vyčerpání.

Jenže co když je to jinak? Co když vaše tělo netouží po dalších „zázračných“ vitaminech, omlazovacích kúrách ani wellness víkendech? Neurověda ukazuje, že náš organismus nereaguje jen na to, co jíme, jak se hýbeme a kolik toho denně naspíme, ale i na to, jestli žijeme v souladu sama se sebou. A právě ženy tohle vnímají obzvlášť silně, i když si to často odmítají přiznat.

NA KAFI: Longevity? Alfou a omegou je smysluplný pohyb, pak spánek, míní fyziolog

Pokud v sobě dlouhodobě potlačujete emoce, přizpůsobujete se, ignorujete své skutečné potřeby a žijete život, který s vámi vnitřně nesouzní, váš nervový systém zůstává v pohotovosti.

Převahu pak získává jeho stresová větev – sympatikus. Důsledek? Zrychluje se vám tep, hůř trávíte, špatně spíte i regenerujete, tělo mnohem snáz ukládá tuk, rozjíždí se zánětlivé procesy a organismus jede na dluh.

Naopak v parasympatickém nastavení, které je spojené s klidem, pocitem bezpečí a vnitřním souladem, tělo lépe tráví, opravuje buňky i tkáně, vyrovnává hladiny hormonů, posiluje imunitu, obnovuje energii, doopravdy odpočívá.

A právě tady se ukazuje, o čem longevity skutečně je – nejde totiž jen o to, jak dlouho tu budete, ale v jaké kondici a vnitřní rovnováze prožijete své další roky.



