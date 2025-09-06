Geny, s nimiž 12. března 1946 přišla na svět, ji nemohly nasměrovat jinam než k herectví. Matka: herečka a zpěvačka Judy Garlandová. Otec: divadelní i filmový režisér a scénograf Vincente Minnelli, proslulý muzikály. Ostatně jménem Liza ji rodiče obdarovali podle muzikálu Show Girl, pod nímž byli podepsáni i George Gershwin a jeho bratr Ira, Lizin kmotr.
V jedné scéně se Liza objevila nahá na massachusettském hřbitově Blue Hills, což vyvolalo soudní spor s rodinami, které tam měly pohřbené své blízké.