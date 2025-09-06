Liza Minneli zářila v muzikálech a stala se „gay ikonou“. Léta však bojovala s drogami

Premium

Fotogalerie 10

I když Liza Minnelli oslavila v březnu 79 let, stále se o ní mluví. Koneckonců v dubnu přinesl New York Magazine její titulní fotografii a rozsáhlý text. Zde na snímku z Oscarů v roce 2014. | foto: Profimedia.cz

Autor:
  17:00
Slavnou píseň z muzikálu Kabaret si u nás do repertoáru zařadily Eva Pilarová a Laďka Kozderková, ale světový hit z ní na filmovém plátně udělala Liza Minnelli. Za roli Sally Bowles získala Oscara, jednu z četných cen, jimiž se americká filmová, divadelní a kabaretní hvězda může pochlubit.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Geny, s nimiž 12. března 1946 přišla na svět, ji nemohly nasměrovat jinam než k herectví. Matka: herečka a zpěvačka Judy Garlandová. Otec: divadelní i filmový režisér a scénograf Vincente Minnelli, proslulý muzikály. Ostatně jménem Liza ji rodiče obdarovali podle muzikálu Show Girl, pod nímž byli podepsáni i George Gershwin a jeho bratr Ira, Lizin kmotr.

V jedné scéně se Liza objevila nahá na massachusettském hřbitově Blue Hills, což vyvolalo soudní spor s rodinami, které tam měly pohřbené své blízké.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Dějepisná výzva pro mistry historie. Zvládnete všech 30 otázek?

Soutěž

Od starověkých hliněných tabulek po klíčové okamžiky 20. století. Tento kvíz prověří vaše znalosti dějin napříč tisíciletími. Připravte se na 30 otázek, které dají zabrat i opravdovým milovníkům...

Školní fotky slavných. Jak vypadaly celebrity, když zasedly do lavic

Po prázdninách je tu první školní den a děti školou povinné se rozeběhly vstříc dalšímu studijnímu dobrodružství. Podívejte se do galerie, jak vypadaly slavné hvězdy, když ještě do školy musely...

Sexy Elsie Hewittová a její dokonalá postava dráždí fanoušky

Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před...

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

Nejčastější je bazaliom, nejagresivnější melanom. Jak poznat rakovinu kůže?

Na sklonku léta je důležité zkontrolovat, co ostré slunce provedlo s pokožkou. Správnou péčí lze předejít vzniku rakoviny kůže. Nejčastějším typem je bazaliom a nejagresivnější melanom. Nebezpečné...

Liza Minneli zářila v muzikálech a stala se „gay ikonou“. Léta však bojovala s drogami

Premium

Slavnou píseň z muzikálu Kabaret si u nás do repertoáru zařadily Eva Pilarová a Laďka Kozderková, ale světový hit z ní na filmovém plátně udělala Liza Minnelli. Za roli Sally Bowles získala Oscara,...

6. září 2025

Pod hotelovou postelí našla neznámého muže, žena měla šok

Influencerka Natálie Taksisová byla na dovolené v Japonsku. Užívala si příjemný pobyt a pak se rozhodla ulehnout ke spánku. Rušil ji však zvláštní zápach, který se rozhodla identifikovat. Když se...

6. září 2025  11:40

Rituály při zatmění Měsíce. Zbavte se toho, co už nepotřebujete

Zatmění Měsíce odpradávna fascinuje lidstvo a v mnoha kulturách se stalo symbolem významné, a často i obávané události. Každé zatmění však přináší nejen úchvatný astronomický jev, ale také mocný...

6. září 2025

Kouzlete se štětcem a barvami. Výsledkem bude dokonalý letní look

Neškodí občas dopřát „detox“ i své tváři. Zbytečně ji nezatěžovat, ubrat přípravků, které používáme, zjednodušit nebo úplně vynechat líčení. A pak, až zas budeme chtít vypadat skvěle, sáhneme po...

6. září 2025

I v důchodu může přijít syndrom vyhoření. Jak poznat varovné signály?

Odchod do penze si většinou každý představuje jako dobu plnou pohody a volného času. Ve skutečnosti může také pořádně vyčerpat, třeba množstvím plánů a závazků.

6. září 2025

Proměny krásek z dívčích kapel. Jak vypadaly dříve a nyní

V hitparádách bodovaly nejen díky zpěvu ale i své kráse. Řeč je o zpěvačkách z britských dívčích kapel, které dobyly svět i srdce mnoha mužů. Podívejte se do galerie, jak vypadaly dříve a jaké jsou...

6. září 2025

Horoskop pro každé znamení na 37. týden roku 2025

Září nás přivítalo do pracovního školního zápřahu, jak se nám bude podle hvězd dařit v týdnu po úplňku? Blíženci, od pátku do neděle se vám bude doslova dařit. Je to hlavně vaše zásluha, dbejte i na...

6. září 2025

Vzpomínka na dětství i superpotravina. Jablko jako nekonečný zdroj inspirace

Jedno zakousnutí, lehké křupnutí a už na jazyku cítíte tu svěží šťavnatost a váš nos vnímá sladkokyselou vůni podzimu. Jablka jsou základním stavebním kamenem tradičního jídelníčku už po celé...

6. září 2025

Hovězí po burgundsku

Hovězí po burgundsku
Recept

Střední

180 min

Na takovémto obědě si pochutná celá rodina.

Žádné „ezotéma“. Způsob dýchání mozek ovlivňuje, máme důkazy, říká neurovědec

Premium

Kapacita lidské paměti je obrovská, ale její využití závisí především na tom, jak dobře informace třídíme, ukládáme, jak rychle je umíme vyhledat a v jaké kondici je naše hlava. Mozek si neukládá...

5. září 2025

Černochová bojovala s bazaliomem. Totéž řešil i Jackman nebo Ramsay

Ministryně Jana Černochová postoupila zákrok, při kterém jí z tváře odstranili zhoubný kožní nádor. Bazaliom, jak se tento typ rakoviny nazývá, našli lékaři i mnoha slavným lidem, jako je herečka...

5. září 2025  11:53

Old money styl je stále v módě! Jaké boty si k tomuto stylu vybrat?

Komerční sdělení

Styl „old money“ je synonymem pro decentní eleganci, nadčasovou klasiku a kvalitní zpracování. Odráží vkus elitních vrstev a čerpá z estetiky aristokracie a amerických preppy školních uniforem. Není...

5. září 2025  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.