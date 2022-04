Naštěstí tu stále ještě máme lásku, věří spisovatelka Lauerová

Dokážete říct, co ve vašem životě určuje, jakým směrem se vydáte?

Láska ke změně a – nejspíš trochu neskromně – schopnost následovat výzvy života a „kolem běžící“ šance. Ale abych nebyla tak stručná, snažím se respektovat své nejniternější pocity: když mi něco nevyhovuje, změním to, jestliže mě naopak něco intenzivně zaujme, následuji to.

Vaše tvorba osciluje mezi různými žánry, ale jako jedna z mála českých autorek se věnujete i erotickému románu. V čem je psaní tohoto žánru obtížné?

Pokud chcete napsat erotický román, musíte se dokázat uvolnit, otevřít se. A hlavně se přestat urputně snažit, protože text potom působí křečovitě a mnohdy i legračně. Většinu erotických scén popisovaných ve svém románu byste měla asi také zažít, jinak bude příběh strnulý, ztratí autenticitu a to čtenář nemá rád.