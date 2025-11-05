Listopadový úplněk 2025 v Býku vybízí k pohodlí. Udělejte si čas pro sebe

Tereza Hrabinová
  4:00
Ve středu 5. listopadu 2025 ve 14:19 hodin se na obloze objeví bobří úplněk. Měsíční fáze spojená s přípravou na zimu, stabilitou a návratem k sobě.

Býk je druhé astrologické znamení zvěrokruhu s původem v souhvězdí Býka. V astrologii je Býk považován za introvertní znamení. Je také považován za zemské znamení a je jedním ze čtyř pevných znamení. Býk je podle astrologie ovládán planetou Venuše. | foto: Shutterstock

Ať už úplňku připisujete hlubší význam, nebo ho vnímáte jen jako zajímavý okamžik v měsíčním cyklu, může být právě tento podzimní den vhodnou příležitostí k malé vnitřní inventuře. Úplněk ve znamení Býka symbolicky vybízí ke zpomalení, vděčnosti a vědomé péči o tělo i domov.

Vliv úplňku: moment zpomalení

Symbolický rituál s měsíční vodou

Večer o úplňku postavte sklenici čisté vody (filtrované nebo převařené) na okenní parapet, kde na ni dopadá měsíční světlo. Můžete u toho v duchu nebo nahlas vyslovit konkrétní záměr – například, co chcete ze svého života propustit, nebo naopak, co byste rádi přivítali.

Ráno vodu pomalu vypijte jako symbol otevřenosti vůči změně a novým možnostem. Tento nenáročný rituál může pomoci vytvořit vnitřní pocit zklidnění a propojení s přírodním cyklem a se sebou samým.

Úplněk nejenže proměňuje noční oblohu v zářivou kulisu, ale může mít také vliv na náš spánek. Zvýšená intenzita měsíčního světla totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu, který reguluje spánkový cyklus.

Výsledkem bývá kratší a méně kvalitní spánek. Mnozí lidé se během úplňkových nocí budí častěji, hůře usínají nebo se ráno cítí nevyspalí. Pokud vás tedy v noci budí neklid nebo se probouzíte s pocitem únavy, zkontrolujte lunární kalendář – právě úplněk může být viníkem.

V těchto dnech je vhodné omezit umělé světlo večer, vytvořit si klidné prostředí a dopřát tělu dostatek odpočinku. Pomoci může i večerní rutina bez obrazovek a světelný režim, který respektuje přirozený biorytmus (tedy například tlumené osvětlení po setmění, vyhýbání se modrému světlu a vstávání v souladu s přirozeným svítáním).

Úplněk vládne našim životům. Jak nás ovlivňují měsíční fáze?

Co dělat při úplňku? Tipy

Úplněk bývá tradičně spojován s obdobím vrcholící energie a tuto fázi měsíčního cyklu lze využít k dokončování rozpracovaných záležitostí, ale také k vnitřnímu zastavení a sebepoznání.

Vliv úplňku na psychiku je individuální, avšak mnoho lidí popisuje zvýšenou citlivost, intenzivnější emoční reakce nebo živější sny. To může být příležitostí k hlubší introspekci, ať už formou klidného večera, meditace nebo prostého uvědomění, co v životě právě dozrává k uzavření.

Zkuste například:

  • Dokončit rozdělané projekty – uzavření cyklů může přinést pocit úlevy a uvolnění mentální kapacity.
  • Dopřát si klidné rituály, které podpoří psychickou rovnováhu – například aromaterapii, meditaci, procházku v přírodě nebo relaxaci bez digitálních rušiček.
  • Zaznamenávat sny a pocity – zvýšená vnímavost může napovědět, co ve vás zůstává nepojmenované nebo přehlížené.
  • Věnovat pozornost intuici – mnoho lidí v tomto čase popisuje silnější spojení se svým „vnitřním hlasem“.

Superúplněk nad Prahou. (17. října 2024)

Úplněk v Býku: dopřejte si pohodlí

Superúplněk je jev, kdy je Měsíc v úplňku a zároveň nejblíže Zemi. Díky tomu působí na obloze větší a jasnější než obvykle.

Na závěr roku 2025 nás čekají dva superúplňky:

  • 5. listopadu v 14:19 hodin
  • 5. prosince v 00:13 hodin

Úplněk ve znamení Býka bývá spojován s potřebou zastavit se, zpomalit a znovu se spojit s tím, co je v našem životě stabilní a skutečné. Býk jako zemské znamení symbolizuje klid, jistotu a smyslové požitky. A právě to se může právě teď dostávat víc do popředí.

V listopadu, kdy se dny pomalu krátí a příroda hraje podzimními barvami, může být úplněk ideálním momentem k tomu zůstat chvíli v teple, v tichu, a zaměřit se na vděčnost za to, co už máme. Nemusí jít o nic velkého, někdy stačí pohodlný prostor doma, šálek horkého čaje nebo večer, který nepatří nikomu jinému než vám.

Býčí úplněk nás vybízí k tomu, abychom víc naslouchali svému tělu a dopřáli mu péči. Můžete si zvolit, co to znamená právě pro vás, ať už je to horká koupel, masáž, sklenka vína, chvíle s hudbou, procházka bez cíle, pomalé dýchání nebo třeba dobrý film v posteli a absolutní nicnedělání.

Vstoupit do diskuse

