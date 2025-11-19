Listopadové novoluní 2025 ve Štíru. Ticho noci přinese nové touhy

Tereza Hrabinová
  4:00
Ve čtvrtek 20. listopadu 2025 v 7:46 nastane novoluní ve znamení Štíra. V tomto okamžiku se Měsíc nachází přesně mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená strana je obrácená pryč od nás, a tak z našeho pohledu mizí z oblohy. Neviditelný, ale přesto silně působící.

horoskop štír | foto: Profimedia.cz

Měsíc tradičně ovlivňuje přirozené rytmy života: příliv a odliv oceánů, koloběh tekutin v našem těle i proměny našich emocí. Zatímco úplněk je symbolem vyvrcholení a uzavírání, novoluní přináší prostor pro nové začátky.

Stejně jako se pod povrchem půdy v tichu a tmě připravují semínka na růst, i my můžeme právě teď zasadit své vnitřní záměry. Je to příležitost pro obnovu energie, redefinici cílů a odvážný start tam, kde jsme se dosud báli začít.

Fáze měsíce: nov (new moon), dorůstající srpek (waxing crescent), první čtvrt (first quarter), dorůstající měsíc (waxing gibbous), úplněk (full), couvající měsíc (waning gibbous), poslední čtvrt (last quarter) a couvající srpek (waning crescent)

Co dělat na novoluní?

Novoluní je také vhodným časem pro očistu. Mentální i fyzickou. Pijte více vody, zařaďte bylinkové čaje, dopřejte si saunu, horkou vanu, masáž nebo prostě jen vědomý odpočinek. Zbavte se toho, co stagnuje, abyste vytvořili prostor pro nové.

Novoluní je skvělou příležitostí k tomu, zpomalit a obrátit pozornost dovnitř. Vytvořte si klidné místo, kde se cítíte bezpečně a příjemně. Může to být kout v bytě, část zahrady nebo prostě jen vaše oblíbené křeslo. Pomoci může deka, svíčka, aromalampa nebo vonné tyčinky.

Nepotřebujete dokonalou výzdobu ani ezoterickou výbavu z katalogu. Důležité je, aby vás nikdo nerušil, vaše přítomnost, ztišení a čas, který věnujete sami sobě. Odložte telefon, zavřete dveře. Můžete se také protáhnout, třeba jemnou yin jógou podle videa na YouTube. Dech vás vrátí do těla a pomůže zpomalit tempo vnějšího světa.

Pak si vezměte deník a napište si, co si přejete v následujícím lunárním cyklu rozvíjet. Co skutečně chcete žít? Jaká přání jsou vaše, ne převzatá? Až si ujasníte své záměry, posaďte se ještě na chvíli do ticha a vnímejte, jaké pocity v těle i v duši probouzejí.

Novoluní ve Štíru: Objevte sílu skrytých vášní

Štír je znamením hluboké proměny, intenzivních emocí, skrytých vášní a neochvějné touhy po pravdě. Novoluní v jeho vlivu nás zve ponořit se pod hladinu všednosti a konfrontovat to, co jsme doposud z různých důvodů odmítali vidět: vlastní motivace, strachy, potlačené touhy nebo pravdy, před kterými jsme uhýbali.

Tato lunární fáze je ideální pro vnitřní očistu a uzdravení. Právě teď máme možnost propustit staré emoční vzorce, odpustit sobě i druhým a přehodnotit vztahy, které nás už neposouvají. Pokud si uděláte čas na ticho, najdete v sobě odpovědi, které v hluku každodennosti nemusíte slyšet.

Očista nemusí být dramatická. Někdy stačí jedno rozhodnutí: pustit to, co vás tíží, co vám už neslouží. Novoluní ve Štíru zároveň otevírá prostor pro nastavení nových záměrů. Takových, které vycházejí zevnitř, ne z tlaku okolí. Dovolte si své emoce nejen cítit, ale i pochopit a propustit. V tomto období můžete vyrůst z toho, co už dávno přerostlo svou roli ve vašem životě.

Listopadové novoluní 2025 ve Štíru. Ticho noci přinese nové touhy

