Těžké je, když mluví o sebevraždě a hovor se přeruší, říká Lišková z Linky bezpečí

Musím se vám k něčemu přiznat. Když mi bylo asi deset, zavolala jsem na Linku bezpečí, že se chystám utéct z domova. Po hovoru jsem si sbalený batůžek vybalila. Je to častý scénář?

V mnohých případech ano, ale vždy záleží na tom, s čím dítě přichází, co je jeho záměr. Pokaždé se snažíme navést ho do bezpečí a zejména u útěků vyhodnotit pro a proti, rozšířit mu tunelové vidění, kdy dítě nevidí jinou možnost. U sebevražedných myšlenek je to podobné. Rozhovorem se snažíme paletu možností rozšířit a nasměrovat dítě k bezpečnější formě pomoci.

Musíme volit každé slovo, aby se člověk na druhé straně přiklonil k tomu, že ještě má smysl žít a hledat jiné cesty než tuto konečnou. Kateřina Lišková konzultantka Linky bezpečí