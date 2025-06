Většina z nás se zajímá především o to, v jakém znamení se nacházelo Slunce v okamžiku našeho narození. Víme, zda jsme Vodnáři, Lvi nebo třeba Blíženci. Málokdo ovšem tuší, kde se v jeho horoskopu nachází Lilith čili Černá luna, která naznačuje to, co máme celý život v patách, z čeho se nemůžeme vymanit, co je naším karmickým dluhem.