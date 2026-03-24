„I na sociálních sítích bychom se k sobě měli chovat stejně ohleduplně jako v reálném světě, ale v praxi to tak není. Myslím, že nemáme právo veřejně komentovat každý publikovaný názor,“ kritizuje Neuwirth virtuální prostředí.
Ve filmu Světáci (film režisér Zdeňka Podskalského z roku 1967) vysvětluje herečka Jiřina Šejbalová svým svěřenkyním, že pečenou drůbež lze jíst v restauraci rukama, ale ve vaší knize píšete, že jedině příborem. Jak tedy?
Nejeden zdroj říká totéž, ale ve skutečnosti jde o mýtus, který vznikl za vlády královny Viktorie (1819–1901) na anglickém dvoře, kterou unavovalo, že musela pracně obírat stehno příborem. Vzala ho do ruky a začala okusovat, jako se to ostatně v Evropě obvykle dělo až do 18. století, než se začaly běžně užívat příbory. A to, co dělá král nebo královna, to dělají poddaní, takže vznikla domněnka, že brát u stolu kuře do ruky je v pořádku. Ovšem k vybrané společnosti i oblečení se něco takového absolutně nehodí. A to ani když je kost pečeného stehýnka obalená alobalem.
Úpravná ustrojenost vzala zasvé. Neexistovalo například vyjít do společnosti s vousy. Nedávno jsem viděl fotku svého pradědy, který pracoval u koní. Měl na sobě košili, kravatu i vestu. Dneska by šel v montérkách.