Při cestě na Kubu emigrovalo i dvacet pasažérů, vzpomíná letuška

Těšila jste se do letadla i poté, co jste po mnoha letech skončila s prací stevardky? Nebo už máte létání dost?

I potom jsem hodně a ráda létala, což prozatím vinou pandemie ustalo. Pokaždé když už jako běžná cestující nastoupím do letadla, se hned rozhlédnu, kde jsou nouzové východy, abych věděla, kudy a jak se případně dostat ven, to ve mně zůstalo. Paradoxní je, že pro mě, která kdysi zvládala všechno kolem létání a pohybu na letištích levou zadní, se teď stalo strašákem samostatné elektronické odbavování. Pro mladou generaci, která v tom vyrůstá, je to daleko snazší než pro mě, vždyť já dostala první mobil, samozřejmě tlačítkový, když mi bylo čtyřicet.

V šoku si stoupla na opěrky sedadel a křičela: Modlete se, modlete se! Nevím, kolik minut trvalo, než jsme se dostali z epicentra bouřky, mně to přišlo jako věčnost.