Tady a teď. Vycucněte energii z léta a vlijte si ji do života

Proč je léto nejsmyslnějším obdobím v roce? Proč máme chuť blbnout, objevovat, zamilovávat se a zažívat dobrodružství nejvíce právě teď? Může za to slunce, tedy přesněji délka slunečního svitu. Během těchto dní jsme většinou aktivnější a šťastnější a máme větší chuť na sex.

„Sluneční světlo napomáhá produkci serotoninu, jednomu z hlavních neurotransmiterů, které nám umožňují zažívat rozkoš. Mimo to omezuje produkci melatoninu, hormonu, který řídí náš biorytmus v režimu den-noc a který potlačuje sexuálních choutky,“ objasnila psychiatrička Ashwini Nadkarni z Harvardské lékařské fakulty.

Pokud vám toto vysvětlení nestačí, zaměřte se na přírodu a zkuste si roční koloběh přirovnat ke koloběhu života. Podzim znamená v přírodě i v životě zrání a zralost, zima je spojována se stářím a se smrtí, na jaře dochází k znovuzrození a toto období je spojováno s dětstvím. A léto? Léto je energické svižné hravé mládí!

„Stejně můžeme tyto cykly propojit i s cyklem ženským. Jarní: dětská fáze po menstruaci, letní: mladá fáze ovulační, podzimní: zralá fáze premenstruační a zimní fáze stáří – menstruační,“ přirovnává koučka a autorka webu Pramen života ženy Eva Křivánková.

Vnímejte sex všemi smysly

Podle odborníků léto přeje sexuálním radovánkám i navazování nových vztahů. Je to doba, kdy starosti celkem lehce házíme za hlavu, kdy chodíme po ulicích opálení a pokožka je odhalená více než jindy. Jak se odvázat a užít si žhavý letní flirt nebo letní lásku, každý tuší. S láskou bychom však měli začít u sebe.

„Západ slunce přichází pozdě, v době našeho volného času, a tak si ho můžeme užívat s přáteli, s partnerem či milencem. A nebo samy se sebou – smyslnosti se meze nekladou. První vztah, ve kterém moc doporučuji smyslnost léta využít, je vztah sama se sebou. Zvlášť jako mámy máme tendenci myslet na všechny okolo, jen ne na sebe. Takže moc doporučuji si hrát sama se sebou, zjišťovat, co vlastně chci a potřebuji, po čem toužím, co mi dělá dobře. A to si dopřát,“ radí Eva Křivánková.

Žena, která ví, co chce, a umí si o to říct, pak dokáže letní smyslnost přenést i do partnerského vztahu, do postele, do stanu, nebo třeba na pláž.

„S tímto nastavením může jiskra krásně a přirozeně přeskočit taky na vztahy jiné. Jednak jsme v takovém nastavením přitažlivější pro ostatní, což se skvěle hodí, když hledáme partnera. Zároveň tím krásně podporujeme vztahovou polaritu, takže i ten náš bručoun, který by nejraději proseděl celý večer u televize, najednou podvědomě zbystří, co se to děje s jeho ženou,“ dodává Křivánková s tím, že podpora vlastní smyslnosti a naplněnosti je klíčem ke šťavnatému vztahu bez tlaku a zklamání.

Moment překvapení doma pak řádně využijte a hrajte si a experimentujte společně. Léto – mládí je hravé, uvolněné, rádo zkouší nové věci, nahrává vášni, dokáže velmi snadno rozproudit pozitivní emoce. Povolte uzdu své vášni a trochu se odvažte, ať máte nač tyto prázdniny vzpomínat. Takže vyzkoušejte novou polohu, kupte si erotickou pomůcku nebo nové prádlo.

Užívejte volno naplno

Berete si v létě dovolenou jen na to, abyste odvezla děti na tábor, uklidila dům u rodičů, měla čas na generální úklid domu nebo na zavařování? Ano, na podzim se zřejmě ve spíži nad marmeládou zatetelíte blahem, ale nejspíš také propásnete přírodní dávku vitamínů a pocitu štěstí na úkor té konzervované.

Vzpomeňte si na své dětství, kdy byly prázdniny dobou sladkého nicnedělání. Kdy jste se kromě obírání rybízu a sbírání borůvek mohla jen tak potulovat po lese nebo povalovat na trávě na zahradě. Zkuste si ubrat povinností a zařadit do svého volna i italské „dolce far niente“– sladké nicnedělání. Italové mají svou odpolední siestu, my ne. Pracujte s tím jako s výhodou a naordinujte si ji kdykoli během dne. Nabije vás energií, kterou vám podzimní dny dát nedokážou.

Jak? Svůj TO DO list proškrtejte na polovinu, nebo úkoly rozmělněte do delšího časového období. A pokud jste odškrtávačka a volno za odměnu si nedokážete mezi úkoly vměstnat, jednoduše si je zaneste do svého seznamu jako další úkol. Alespoň jednu krásnou, klidnou odpočinkovou položku denně – není to totiž odměna, je to nutnost. Čtení knížky v síti na zahradě, koupání v řece nebo slunění u bazénu, večerní procházka do lesa, natrhání letní kytice na louce za domem, projížďka na kole.

Zamyslely jste se nad tím, proč vlastně jižní národy dokážou své nicnedělání vychutnávat a užít si to? Neberou tento čas jako odměnu, ale jako přirozenou část dne. A dokážou snadněji vnímat život tady a teď. Zkuste to také, žádné plánování a úkoly na týden dopředu během vaší siesty: vypnout hlavu a vnímat, dýchat a prožívat TADY a TEĎ.

Zapojte smysly, všechny

Uspěchaná doba nás naučila myslet o tři kroky dopředu. Problémem je, že se to po nás už nevyžaduje pouze v práci, ale z praktického a organizačního hlediska jsme se tak naučily fungovat i v rodině, doma.

„Léto je taky dobou, kdy se díky prázdninám, dovoleným a dětským táborům mění kompletně rytmus celé rodiny, kdy je třeba zvládnout logistiku a perfektně plánovat. A tak to pro nás může být spíš než smyslná doba období plné starostí,“ souhlasí koučka.

Abyste se dokázala na chvíli odpojit a vnímat ten skutečný život mimo diáře a kalendáře, pomozte si k TADY a TEĎ svými smysly. Vnímejte, co vidíte, cítíte, slyšíte a ochutnáte... Ano, můžete si v TO DO listu odškrtnout hodinu opalování, ale skutečně budete mít splněno jen tehdy, pokud jste při sbírání vitamínu D vnímala, jak vás sluneční paprsky nádherně hřejí do zad a jak vám pod nosem voní tráva, jak kolem vás probzučí včela nebo trylkují ptáci.

„Nejlepším pomocníkem, jak si léto opravdu prožít, je naše tělo a všechny smysly. Pojďte jim dopřát to nejlepší – výbornou večeři, osvěžující pití, smyslnou vůni, něžný dotek, pohled na západ slunce, rozvernou písničku. Rozvlňte boky a nastavte tělo večernímu vánku. Klidně třeba jen na balkóně nebo u otevřeného okna,“ radí Eva Křivánková.

Takže ano, aperol spritz nebo piňa coladu si doma letos umíchá většina z nás. Ale dokázala si ji většina z vás také naplno vychutnat? Zavřít oči, cítit hořký pomeranč nebo sladký ananas? Vzpomenete si, jaká byla obloha, když jste drink popíjely? Jak voněla voda nebo tráva? A jaká hrála písnička?

Udělejte si svou chvíli i v práci

Jasně. Léto není jen o prázdninách a dovolené, říká si právě teď asi většina čtenářek, která se šklebí nad představou piňa colady za stolem v kanceláři. Ale ukrást si pro sebe nabíjecí moment jde kdekoli.

„I když jste třeba celý den zavřené v kanceláři nebo „máte na krku“ děti, dopřávejte si smyslné chvilky – postříkejte se termální vodou a užívejte si ten pocit. Zahoďte spodní prádlo a dopřejte svému tělu svobodu,“ radí koučka. Nebo si dejte ty krásné letošní letní šaty a zvedněte na ulici pro jednou hlavu od chodníku. A užívejte si pohledy kolemjdoucích mužů. Je to moc příjemný zážitek.

Srpnem to nekončí

Sezona rozpáleného slunce, dovolených a večírků u vody vrcholí a některým už z představy, že za pár týdnů opět zazvoní a započne maraton po nákupních centrech s cílem ulovit vyhovující pár bačkor a tenisek a nahromadit co nejvíce školních pomůcek za co nejméně peněz, naskakují osypky.

Vědomá smyslnost a radost ze života však srpnem nekončí, nezapomeňte na své TADY a TEĎ ani v té spíži u letošní marmelády. „I když nám léto v mnohém ke smyslnosti nahrává, můžeme si tu živost a hravost užívat po celý rok. Třeba na podzim, kdy se nám po létě tak krásně chumlá pod deku, za dlouhých zimních večerů při svíčkách nebo na jaře, kdy se všechno zase budí k životu a rozpuku,“ připomněla na závěr Křivánková.