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Léto otevře červnový úplněk v Kozorohu. Přesný čas i jeho význam

Tereza Hrabinová
  18:25
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Úplněk na přelomu června a července uzavře první polovinu roku. Zjistěte, proč se mu říká Jahodový měsíc, proč bude ve znamení Kozoroha a jaké další úplňky i astronomické jevy nás čekají do konce roku 2026.

Úplněk v zemském znamení Kozoroha nastane v úterý 30. června 2026 v 1:56 SELČ. Někdy se mu říká Jahodový, protože se v tomto období sklízely dozrávající jahody.

Ať už úplňku připisujete hlubší význam, nebo ho vnímáte jen jako zajímavý okamžik v měsíčním cyklu, může být právě konec června vhodnou příležitostí zastavit se a zamyslet nad tím, kam v životě směřujete.

Úplněk v Kozorohu symbolicky vybízí k bilancování, převzetí zodpovědnosti a uvědomění si, co má skutečnou hodnotu.

Červnový úplněk 2026 v Kozorohu: jaký má vliv a jak ho využít ve svůj prospěch

Přichází navíc na samém začátku léta, kdy mnozí bilancují první polovinu roku. Může tak být vhodným okamžikem položit si několik jednoduchých otázek: Jdu směrem, kterým chci? Věnuji energii tomu, co je pro mě skutečně důležité? A kde naopak zbytečně plýtvám časem nebo silami?

Proč je úplněk ve znamení Kozoroha

Znamení úplňku se určuje podle toho, jakým znamením právě prochází Měsíc. Ten je v době úplňku vždy v opozici ke Slunci a znamení úplňku je tak o šest znamení dále. Jelikož bude 30. června Slunce ve znamení Raka, bude úplněk ve znamení Kozoroha.

Kdy může nastat úplněk v každém znamení horoskopu
Slunce ve znameníObdobíÚplněk ve znamení
Beran21. 3. – 20. 4.Váhy
Býk21. 4. – 21. 5.Štír
Blíženci22. 5. – 21. 6.Střelec
Rak22. 6. – 22. 7.Kozoroh
Lev23. 7. – 22. 8.Vodnář
Panna23. 8. – 22. 9.Ryby
Váhy23. 9. – 23. 10.Beran
Štír24. 10. – 22. 11.Býk
Střelec23. 11. – 21. 12.Blíženci
Kozoroh22. 12. – 20. 1.Rak
Vodnář21. 1. – 20. 2.Lev
Ryby21. 2. – 20. 3.Panna
Úplněk ve Střelci 2026 přinese touhu po změně, nové začátky i potřebu vystoupit...

Kdy jsou úplňky v roce 2026

Kozoroh patří mezi zemská znamení a bývá spojován s disciplínou, vytrvalostí, zodpovědností a schopností budovat věci s dlouhodobou hodnotou. Úplněk v tomto znamení proto často symbolicky upozorňuje na oblasti života, které vyžadují větší stabilitu nebo jasnější směr.

Další úplněk nás pak čeká na konci července ve Vodnáři.

Kalendář úplňků 2026
DatumČasTradiční názevZnamení
3. ledna 202611:03Vlčí měsícRak
1. února 202623:09Sněžný měsícLev
3. března 202612:37Vraní měsícPanna
2. dubna 20264:11Rašící měsícVáhy
1. května 202619:22Květinový měsícŠtír
31. května 202610:45Modrý měsícStřelec
30. června 20261:56Jahodový měsícKozoroh
29. července 202616:35Bouřkový měsícVodnář
28. srpna 20266:18Bobří měsícRyby
26. září 202618:49Dožínkový měsícBeran
26. října 20265:11Lovecký měsícBýk
24. listopadu 202615:53Bobří měsícBlíženci
24. prosince 20262:27Studený měsícRak

Úplňky a novoluní v roce 2026. Vytvořili jsme kompletní přehled fází Měsíce

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Astronomické jevy 2026

Rok 2026 je ovšem na astronomické jevy bohatý. Kromě třinácti úplňků se můžeme těšit i na částečné zatmění Slunce, ke kterému dojde 12. srpna. Ve stejném měsíci se dočkáme i částečného zatmění Měsíce.

Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat

Na focení noční oblohy nepotřebujete ani tak hodně drahé vybavení jako trpělivost a trochu zručnosti. A také ochotu váš fotoaparát tahat po všech čertech. Výsledkem ale budou dechberoucí snímky, které si na svých cestách pořídili i fotografové Hua Zhu a Victor Lima. Na snímku noční obloha v Chile nad pouští Atacama.

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Témata: Slunce, Kozoroh, Měsíc

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