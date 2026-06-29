Úplněk v zemském znamení Kozoroha nastane v úterý 30. června 2026 v 1:56 SELČ. Někdy se mu říká Jahodový, protože se v tomto období sklízely dozrávající jahody.
Ať už úplňku připisujete hlubší význam, nebo ho vnímáte jen jako zajímavý okamžik v měsíčním cyklu, může být právě konec června vhodnou příležitostí zastavit se a zamyslet nad tím, kam v životě směřujete.
Úplněk v Kozorohu symbolicky vybízí k bilancování, převzetí zodpovědnosti a uvědomění si, co má skutečnou hodnotu.
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Červnový úplněk 2026 v Kozorohu: jaký má vliv a jak ho využít ve svůj prospěch
Přichází navíc na samém začátku léta, kdy mnozí bilancují první polovinu roku. Může tak být vhodným okamžikem položit si několik jednoduchých otázek: Jdu směrem, kterým chci? Věnuji energii tomu, co je pro mě skutečně důležité? A kde naopak zbytečně plýtvám časem nebo silami?
Proč je úplněk ve znamení Kozoroha
Znamení úplňku se určuje podle toho, jakým znamením právě prochází Měsíc. Ten je v době úplňku vždy v opozici ke Slunci a znamení úplňku je tak o šest znamení dále. Jelikož bude 30. června Slunce ve znamení Raka, bude úplněk ve znamení Kozoroha.
|Slunce ve znamení
|Období
|Úplněk ve znamení
|Beran
|21. 3. – 20. 4.
|Váhy
|Býk
|21. 4. – 21. 5.
|Štír
|Blíženci
|22. 5. – 21. 6.
|Střelec
|Rak
|22. 6. – 22. 7.
|Kozoroh
|Lev
|23. 7. – 22. 8.
|Vodnář
|Panna
|23. 8. – 22. 9.
|Ryby
|Váhy
|23. 9. – 23. 10.
|Beran
|Štír
|24. 10. – 22. 11.
|Býk
|Střelec
|23. 11. – 21. 12.
|Blíženci
|Kozoroh
|22. 12. – 20. 1.
|Rak
|Vodnář
|21. 1. – 20. 2.
|Lev
|Ryby
|21. 2. – 20. 3.
|Panna
Kdy jsou úplňky v roce 2026
Kozoroh patří mezi zemská znamení a bývá spojován s disciplínou, vytrvalostí, zodpovědností a schopností budovat věci s dlouhodobou hodnotou. Úplněk v tomto znamení proto často symbolicky upozorňuje na oblasti života, které vyžadují větší stabilitu nebo jasnější směr.
Další úplněk nás pak čeká na konci července ve Vodnáři.
|Datum
|Čas
|Tradiční název
|Znamení
|3. ledna 2026
|11:03
|Vlčí měsíc
|Rak
|1. února 2026
|23:09
|Sněžný měsíc
|Lev
|3. března 2026
|12:37
|Vraní měsíc
|Panna
|2. dubna 2026
|4:11
|Rašící měsíc
|Váhy
|1. května 2026
|19:22
|Květinový měsíc
|Štír
|31. května 2026
|10:45
|Modrý měsíc
|Střelec
|30. června 2026
|1:56
|Jahodový měsíc
|Kozoroh
|29. července 2026
|16:35
|Bouřkový měsíc
|Vodnář
|28. srpna 2026
|6:18
|Bobří měsíc
|Ryby
|26. září 2026
|18:49
|Dožínkový měsíc
|Beran
|26. října 2026
|5:11
|Lovecký měsíc
|Býk
|24. listopadu 2026
|15:53
|Bobří měsíc
|Blíženci
|24. prosince 2026
|2:27
|Studený měsíc
|Rak
Úplňky a novoluní v roce 2026. Vytvořili jsme kompletní přehled fází Měsíce
Astronomické jevy 2026
Rok 2026 je ovšem na astronomické jevy bohatý. Kromě třinácti úplňků se můžeme těšit i na částečné zatmění Slunce, ke kterému dojde 12. srpna. Ve stejném měsíci se dočkáme i částečného zatmění Měsíce.
Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat
Na focení noční oblohy nepotřebujete ani tak hodně drahé vybavení jako trpělivost a trochu zručnosti. A také ochotu váš fotoaparát tahat po všech čertech. Výsledkem ale budou dechberoucí snímky, které si na svých cestách pořídili i fotografové Hua Zhu a Victor Lima. Na snímku noční obloha v Chile nad pouští Atacama.