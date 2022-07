Naboso a s vlajícími vlasy? Za volant sedejte raději jen v teniskách

Sednout z pláže ještě v bikinách bosá za volant, stáhnout okýnka auta dokořán, pustit letní hit a nechat v západu slunce rozpuštěné vlasy vlát… svoboda! Tyto scény moc dobře známe z amerických filmů. Léto je na vrcholu, každá z nás už do auta usedla jen tak, nalehko.

Jestliže chceme, aby i naše letní scény z auta skončily happyendem, vraťme se pěkně zpátky na zem. Bosé nohy na pedály nepatří. Ani žabky, ani pantofle, ani lodičky.

Nahé, ale obuté Pozor na cestách do zahraničí. Německé zákony mluví jinak než ty naše: v Německu musí lidé z hlediska bezpečnosti provozu řídit obutí. Ovšem mohou řídit klidně nazí, protože tamní zákon považuje kabinu vozu za soukromý prostor. Britové zase nařizují jet v autě tak, aby jízda byla bezpečná a auto stoprocentně ovladatelné. Můžete tedy řídit klidně v deseticentimetrových podpatcích, ale v případě nehody pak záleží na úsudku policisty. A vy jej musíte přesvědčit, že auto bezpečně ovládáte.

„Český zákon řidičům s výjimkou profesionálů nenařizuje, v čem přesně mají řídit. Ale obecně platí, že obutí za volant by řidiči a řidičky měli volit takové, aby jízda v autě byla bezpečná,“ upozornil expert na bezpečnost, Roman Budský z Vize 0 s tím, že je to na každém z nás.

Relativní svoboda v obutí je ovšem dvojsečná. Mnohočetná praxe totiž ukázala, že vůbec nejhorší varianta je usednout za volant bosá. „I když se zdá tato varianta příjemná a noha větrá, bezpečná rozhodně není. Pedál na chodidlo tlačí, cítíme až nepříjemné pocity. A při potřebě náhlého brzdění se může stát, že řidička pedál naplno nepoužije. Podvědomě nedošlápne, aby ji to chodidlo nepříjemně nebolelo,“ vysvětlil dopravní expert.

Dvaadvacetiletá Lenka přesto naboso řídí nejraději. „Mám tak v noze mnohem větší cit a dříve poznám, jak auto reaguje,“ argumentuje, že jízdu naboso plně ovládá.

„Cit v noze ano, ale možná až přílišný. Naboso není možné stoprocentní ovládání vozidla. A už vůbec ne při nenadálé situaci a při intenzivním sešlápnutí pedálu. Podvědomí nám to při těch nepříjemných pocitech zkrátka nedovodí. A právě delší brzdná dráha, nedobrzdění, pozdní nebo jen malá reakce: tyto momenty mohou rozhodnout o nehodě,“ připomíná Roman Budský.

Ostatně bosým řidičkám do karet nehraje ani průzkum, který si nechala udělat automobilka Citroën. Zjišťovalo se v něm, kolikrát potřebuje řidič v Evropské unii za svou řidičskou kariéru intenzivně zabrzdit a okamžitě zareagovat. „Je to 142×. Takže pokud jezdíme autem třeba i čtyřicet let, může to být třikrát až čtyřikrát za rok. Kvalitní obutí tedy může být rozhodujícím faktorem při nehodě,“ počítá Budský.

Vysoká podrážka? Krásná, ale za volant nepraktická.

Jehla v koberečku

Jedete ze schůzky nebo z divadla? Lodičky do auta vyzujte. Přestože spousta dam tento um ovládá, řídit v nich je podobně špatný nápad, jako řídit bosá. Většina lodiček má sice tenkou podrážku a kontakt s pedály je akurátní, ale noha na vysokém podpatku není stabilní v kotníku a i v sedě za volantem se může při řízení zvrtnout. Případně se tenká jehla zarazí o texturu gumového koberečku a budete v úzkých.

„Boty na vysokém podpatku a obzvláště na jehlách mohou dělat problém při ovládání pedálu spojky. Navíc pata není uložena na podlaze vozu a je tam jiná reakce na brzdu – prodlouží se brzdná dráha, řízení bude cukavé,“ dodal expert.

Bosá, nebo v lodičkách? Pokud nemáte vhodné boty na řízení a stojíte před rozhodnutím, zda řídit bosá, nebo v botách na podpatku, překvapivě to vyhrají boty. „Není to ideální. Je to volba mezi zlem a menším zlem, ale ony lodičky s tenkou podrážkou vám v případě kritického momentu alespoň umožní akurátní kontakt s pedálem,“ míní expert na bezpečnost v dopravě Roman Budský.

Volné letní sandálky, nazouváčky, nebo dokonce žabky, jsou na tom podobně. Pata se volně pohybuje, noha si lítá, kam chce. „Zpocené nohy a žabky s volnými gumovými pásky, které se pružně roztahují a pak nedrží na noze, to je velká šance, že v tu nejméně vhodnou dobu noha v žabce sklouzne z brzdového pedálu, my je na několik momentů neovládáme a nehoda je tady,“ varuje Roman Budský.

„Řídit v nazouvácích, byť jen po našem městě do obchodu či na benzinku, už jsem se teda odnaučila. Jednou se mi špička pantofle zachytila pod pedálem, bylo to těsně před přechodem, a já nemohla zabrzdit. Naštěstí paní byla teprve na začátku přechodu v opačném směru. Vůbec nechci myslet na to, co by se stalo, kdyby se rozhodla přecházet o pár sekund dřív, a to jsem jela povolenou rychlostí. Klepala jsem se ještě doma,“ přiznala se známá Martina.

Tenisky ano, ale jen ty nízké

Co si tedy za volant v létě ideálně obout? I když je horko, obujte si tenisky, baleríny, mokasíny. Zkrátka nízké pevné boty s tenkou ohebnou podrážkou, která drží nohu pohromadě, umožňuje kotníku volný pohyb, drží patu na zemi a nesebere vám kontakt s pedály auta.

„Ten kontakt je podstatný, protože módní tenisky s vysokou platformou už správnou volbou nejsou. Je to podobné, jako byste si do auta obula těžké zimní boty nebo lyžáky, absolutně ztratíte kontakt s pedálem a reakci vozu odhadujete jen ze své zkušenosti a se zpožděním,“ upozornil Roman Budský.

Ano, v horkých dnech to může být otrava a ztráta oné vysněné svobody za volantem, ale pro ten šťastný dojezd se to skutečně vyplatí. Ideální je, když si po městě, po schůzkách, nebo na pláži běháte v trendy obutí, a v kufru si vezete to své: bezpečné a na řízení vozidla. Zkušení řidiči, kteří hodně cestují, už si boty na řízení vozí v autě celoročně.

Jednoduchá rada zní: obouvejte se za volant do bot, ve kterých byste se chtěly/dokázaly pohybovat v případě krizové situace.

Ideální obutí za volant? Tenisky. I v létě

A co ty bikiny?

Krátce: řízení v plavkách je povoleno, proč by ne. Nic nebrání svobodnému přesunu z pláže či plovárny. Ovšem opět: myslete raději dopředu. V případě aktivace bezpečnostních pásů vzniká na holé kůži takzvané třecí teplo, které může způsobit dost ošklivé popáleniny. „Nemluvě o havárii, kdy nechráněná pokožka bude zasažena střepy, kovem a podobně. Takže bikiny je lepší předvádět až na pláži,“ doplnil Budský.

A pokud se vydáte do Černé Hory, raději na sebe něco hoďte: je to země, kde je zakázána jízda za volantem s nahou horní částí těla. Bez ohledu na to, zda řídí žena nebo muž.

Než se vydáte vstříc letním zážitkům, popřemýšlejte ještě nad slunečními brýlemi. Ne všechny letní módní kousky se hodí za volant. Příliš tmavá skla brýlí, stejně jako barevný filtr na nich, mohou řidičky zmást při sledování světel na semaforu nebo koncových světel auta jedoucího před nimi. Dokonce jsou kousky, které mohou zkreslit vnímání dopravních značek na silnici. Tak si kupte jedny pořádné a přihoďte je do kufru k teniskám. Ať dorazíte za letními zážitky bezpečně.

V čem v létě ráda řídíte? celkem hlasů: 34 V balerínách, pevných sandálech, nebo v teniskách. 56 %(19 hlasů) Svedu to i ve vysokých botách s podpatkem nebo v lodičkách. 6 %(2 hlasů) V nazouvácích, pantoflíčcích či žabkách. 9 %(3 hlasů) Řídím ráda bosa. 29 %(10 hlasů) Je mi to jedno. 0 %(0 hlasů)