ANKETA: Čtvrtníček v létě šetří za oblečení, Janžurová se neobejde bez vína

Tereza Kostková

Léto mám ráda, protože svítí sluníčko a hřeje mě – jsem totiž teplomilná. Protože rostou a voní kytky a zaplať pánbůh ještě létají včely, protože je hodně slyšet, jak zurčí voda, a můžeme do ní skočit, protože lidi bývají obecně trochu veselejší… Můj případ to není – já jsem veselá i v zimě, ale někdo se v jiných ročních obdobích mračí a v létě je naděje, že se usměje. Léto je barevné, obecně je méně nemocí…

Jak a kde léto nejraději trávíte?

Doma, i když je hezké, když můžeme smočit své nohy v moři, protože jak mám ty jižanské předky, tak mi bytostně chybí energie moře. Krásné jsou i hory, ale čím jsem starší, tím raději jsem prostě doma. Mám hezkou zahrádku, která mě potřebuje.

Bez čeho se v létě neobejdete?

Bez veliké karafy s vodou, mátou a citronem, bez dobré tučné smetanové zmrzliny, ideálně točené. Když jsem byla malá, říkala jsem jí „vrtaná“.

Petr Čtvrtníček

Proč mám rád léto? Vždyť se na to podívejte, jak je pěkně! Teda já mám rád i zimu, ale v létě se člověk nemusí tolik nabalit. Ušetří za oblečení, pokud ho má z půjčovny, a pokud má vlastní, také ho méně pere než to zimní.

Jak a kde nejraději léto trávíte?

Před kamerou nějakého novináře, to bych i dvacet hodin byl tady s vámi, chlapi.

Bez čeho se neobejdete?

Bez občasného nicnedělání a bez toho, že si člověk dovolí zapomenout na to všechno, co ho potom na podzim ještě čeká. Ale my začínáme už teďka, takže se asi celé léto neobejdu bez jeviště.

Iva Janžurová

Já říkám, že mám raději podzim, ale to je hlavně kvůli barevnosti přírody. Léto, pokud je horké, suché a vyprahlé, tak mi moc nevyhovuje. Jenže my lidi jsme už takoví: v zimě si zoufáme ze zimy a v létě z horka. Jakoby se nám nic nechtělo líbit. Ale za mě jsou teplá, ne horká jara a vlídné podzimy s těmi barvami skoro i příjemnější než léto. Doufám, že nám letos na letních scénách bude přát počasí.

Kde léto nejraději trávíte?

S výjimkou loňského a asi i letošního léta jsem měla vždycky ráda kus léta na Korfu. Tam mě do své krásné destinace pokaždé vyvezla Janička Paulová a strávily jsme tam pár hezkých chvil. Ale nevím, jak to bude letos, jestli nám odlet nezkomplikují ještě nějaká ta nařízení. Takže já budu ráda na své chaloupce v lese, kde budu ztracená mezi stromy. Tam je to jisté a je to tam báječné, i když prší.

Bez čeho se neobejdete?

Víno mi nesmí chybět nikdy. Říkám si, že to bude největší trest do života, až mi někdo zakáže pít víno. A v létě k tomu potřebuji teplý rybník na koupání, nějaké houby, ale ne zas moc, protože čištění je namáhavá práce. A dobrá nálada. Ta musí být!