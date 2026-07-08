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Smutek a frustrace místo vysmátých fotek od moře. Co je to letní vyhoření

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Těšení na prázdniny není jen výsadou dětí, které konečně zahodí sešity a penály a vyrážejí za letním dobrodružstvím. I my dospělí si s aktuálním obdobím spojujeme nádherné okamžiky vysněných dovolených, kdy hodíme za hlavu starosti všedních dní a všechno bude instagramově dokonalé, jak jsme si to v minulých měsících vysnili. Jenže, co když věci nejdou podle plánu a za rohem číhá škodolibý fenomén zvaný letní vyhoření?

V létě je v mnoha rodinách všechno vzhůru nohama. Zejména rodiče menších dětí někdy popisují prázdniny jako období zvýšeného stresu, protože v práci mají jen pár týdnů dovolené, ale potomky je třeba zabavit po celé dva měsíce.

Největší zátěž přitom bývá na ženách, které mají logistiku domácnosti zhusta na svých bedrech. Snaha udržet vše v chodu a do toho ještě stihnout naplánovat dovolenou, stihnout všechny pracovní resty a zabalit celou rodinu na cestu může být pak roznětkou bomby, která zruinuje všechny plány.

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Štěstí jako povinnost

Že jste o fenoménu zvaném letní vyhoření dosud neslyšeli? Podle psychologů se jedná o stav únavy, podrážděnosti, emoční přetíženosti a ztráty motivace, který se objevuje především v létě. Zásadním spouštěčem je rozpor mezi tím, jak bychom se měli cítit, a tím, jak se reálně ve skutečnosti cítíme. Prázdninový čas totiž většina z nás vnímá jako rovnici: je krásně a já se tudíž musím cítit skvěle. Pokud k tomu ale nedojde, dostaví se nespokojenost či frustrace.

Jak se letní vyhoření projevuje?

  • Ztráta radosti z aktivit, které vás normálně těší
  • Podrážděnost a emoční přecitlivělost
  • Únava i přes dostatek spánku
  • Sociální únava a nechuť k aktivitám
  • Pocit tlaku „užít si léto naplno“
  • Prokrastinace a snížená motivace

„Letní vyhoření je hodně propojené s naším očekáváním a s našimi plány. Chceme toho hodně stihnout, dohnat odpočinek, který jsme zanedbávali, potkat se s mnoha lidmi, rodinou nebo jet na dovolenou. Sociální sítě plné lidí na dovolených, u koktejlů a na pláži v nás vzbuzují pocit, jako bychom si my sami dostatečně neužívali,“ vysvětluje Michaela Zdráhalová, psychoterapeutka působící na psychoterapeutické platformě Hedepy.

Podle ní ale všichni nemáme stejné možnosti a prostor. „Dělejte letní aktivity, které dělají dobře vám. Ne ty, které vypadají dobře pro ostatní. Zkuste se nesrovnávat,“ radí. Doporučuje také využít funkční mentální rituály podobné těm, které aplikujeme při přehlcení.

„Je užitečné každé ráno se zastavit a být se sebou. Bez obrazovek, displejů, plánování, úkolů. Když začneme plánovat, vybereme dvě až tři věci, které jsou opravdu podstatné, neměli bychom se zahlcovat nekonečným seznamy. Zvlášť v teplotách a podmínkách, které jsou pro naše tělo náročné,“ doporučuje terapeutka a přidává jeden tip: Pokud spěcháte z práce na pivo nebo sport, zkuste vložit rituál, který oddělí vaši pracovní dobu od volna.

Pošlete stres na prázdniny

Zásadním problémem mnoha z nás je maximalismus. Když už se na dovolenou těšíme a stojí nás hafo peněz, očekáváme, že bude všechno super dokonalé. Jenže tím se taky často připravujeme o radost z nečekaného nebo o potěšení z obyčejného neužitečného lelkování.

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„Rok co rok vyrážíme na dovolenou s partou přátel. Míváme vše perfektně naplánované, strašně moc zážitků, výletů, různých her. Jenže já loni zjistila, že mě to už nekonečně unavuje,“ vzpomíná třiačtyřicetiletá Daniela na minulou dovolenou. „Musela jsem se vymluvit na zdravotní potíže a od skupiny se na tři dny trhnout. Seděla jsem před bungalovem s knížkou nebo se procházela po břehu moře a nikdo na mě nesměl ani promluvit...“

„Pokud mám dovolenou, neznamená to, že musím využít vše, co se nabízí a nezklamat ostatní. Někdy se můžu třeba prospat nebo si číst, zatímco ostatní jedou na výlet,“ doporučuje Michaela Zdráhalová, která varuje před tím, abychom se snažili ve dnech volna zaplnit svůj kalendář k prasknutí. „V horkých dnech nemusíte opravdu vše stihnout. Nebojte se říct: dnes se fakt na koncert necítím,“ nabádá.

Zásadním problémem mnoha z nás je maximalismus. Když už se na dovolenou těšíme a stojí nás hafo peněz, očekáváme, že bude všechno super dokonalé.

Místo toho je podle ní vhodné se pravidelně zastavit ve stínu a v klidu zvážit, o co opravdu stojím a co mě bude spíš vyčerpávat. „Když nejdu do práce v letní den, neznamená to, že musím ten čas efektivně a naplno využít. Někdy stačí jen být,“ apeluje terapeutka.

Očekávání vs. realita

Neexistuje jedna dokonalá varianta úžasné dovolené. Pro jednoho je to týden „proválený“ na lehátku a s all inclusive za zády, pro jiného putování po horách s krosnou a pro dalšího zase relaxace na chalupě a procházky se psem a houbařským košíkem. Někdy nám v tom ale velký „hokej“ nadělají právě již zmiňované sociální sítě. Vnucují nám představu, že ti druzí si určitě léto užívají víc.

Peníze, nemoci i nepořádek. Šest věcí, které nás stresují před dovolenou

S tím souvisí i sociální tlak na štěstí. Léto je totiž spojované s radostí, dovolenou a zážitky. Pokud něco z toho chybí, máme pocit selhání. „Loni nás opustil otec mého syna a já zůstala na všechno sama. Nepodařilo se mi do léta ušetřit tolik, abychom si mohli dovolit byť jen krátkou dovolenou u moře. Hrozně jsem to obrečela. Přišlo mi, že jsem máma k ničemu. Ale nakonec jedeme na chalupu ke kamarádce, kde bude spousta dětí, a věřím, že si to s malým skvěle užijeme,“ vypráví třicetiletá Hanka z Prahy.

„Dovolená je spojená s tím, že si něco dopřejeme. Nepotřebujeme při tom ale být na jiném místě,“ upozorňuje terapeutka Zdráhalová. „Můžeme si užít vlídnost sami k sobě, prožít hezké a pohodové dny jde i doma nebo pod stanem.“ Radí třeba udělat si pomalé ráno s dobrou snídaní, projít se, vykoupat se nebo jen tak lenošit. „Pokud se nedokážeme dostat do pohody tady a teď, těžko to zvládneme jindy a jinde,“ myslí si.

Zažili jste někdy pocit letního vyhoření?

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