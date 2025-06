Pro naše předky, ať už Kelty, Slovany, Egypťany, nebo Sumery, nebyl slunovrat jen astronomický jev, ale posvátný čas plný hlubokého významu. Je to období, kdy se propojuje nebeská síla se zemskou energií a které nám nabízí jedinečnou příležitost k zastavení, vnímání a manifestaci.

Letní slunovrat - nejkratší noc roku v krajině kolem Bohdalova na Vysočině

Pradávné oslavy napříč kulturami

Oslavy letního slunovratu mají kořeny hluboko v historii. Ve starověkém Sumeru, kolébce civilizace, pozorovali lidé dráhu Slunce s posvátnou úctou. Slunce pro ně nebylo jen hvězdou, ale bohem Utu, strážcem pravdy. Slunovrat znamenal klíčový začátek zemědělských cyklů. Dokonce také stavěli zikkuraty, své monumentální chrámy, s ohledem na pohyby nebeských těles včetně Slunce.

V Egyptě se Slunce zosobňovalo v bohu Ra a slunovrat se pojil s životodárným vzedmutím Nilu, symbolem obnovy a hojnosti. Kněží v chrámech, například v chrámovém komplexu Karnak, s úctou pozorovali východ Slunce a lidé uctívali bohyni plodnosti Isis.

Staří Řekové zasvětili tento čas titánu Kronovi, kdy se dočasně stíraly společenské rozdíly a svět se vracel ke zlatému věku harmonie. Velice důležitým řeckým slunečním bohem byl Apollón, který podle mytologie podobně jako bůh Ra v Egyptě brázdil svou zlatou bárkou nebe. A ještě dříve tuto funkci zastával bůh slunce Helios.

Filozofové jako Pythagoras a Platón vnímali slunovrat jako duchovní zlom, moment obrácení energie od vnější expanze k vnitřnímu sebepoznání.

Pro Kelty byl letní slunovrat, známý jako Litha, vrcholem světla. V noci z 20. na 21. června zapalovali ohně na kopcích, tančili kolem nich a přinášeli oběti bohům. Oheň symbolizoval Slunce, životní žár a sílu růstu. Byliny nasbírané v tuto noc byly považovány za nejsilnější v roce. Brány mezi světy byly otevřené, a to umožňovalo setkání s duchy předků, vílami a božstvy přírody.

Záhadoložka a fantasy spisovatelka Ava Brožová popisuje, jak slavili slunovrat dávní Slované: „Naši předkové se v období letního slunovratu vždy ráno vykoupali v čistých křišťálových pramenech. Nejlépe za úsvitu. Tomuto rituálu se říkalo Kupala. Poté večer zapálili ohně a přeskakovali přes ně, aby svá těla očistili od starého a otevřeli se novému. Často tak činili v párech, aby tak detoxikovali své vztahy. Tento svátek je spojený s bohem Dažbog, což v překladu ze staroslovanského jazyka znamená dáti dar. Bůh slunce nám dává svůj hřejivý dar a v období slunovratu je jeho láska k Zemi na severní polokouli nejsilnější.“

Slunovrat dnes. Planetární portál a síla Raka

Současný letní slunovrat přináší navíc fascinující konstelaci tří mocných planet – Saturnu, Jupiteru a Neptunu. Tato unikátní planetární formace vytváří silný portál manifestace. Neptun nám pomáhá snít ve velkém, Saturn naše sny ukotvuje v realitě a Jupiter působí jako zesilovač, urychlující a znásobující naše přání a záměry.

Tato mocná energie bude vrcholit právě během slunovratu a provázet nás po celé období Raka (do 22. července). Využijte tento čas k vysílání svých přání do vesmíru a sněte ve velkém. Tento portál také pomáhá odstraňovat bloky, strachy a omezení, které si nevědomky vytváříte.

Období Raka, kterému vládne tajemná Luna, je úzce spojeno s domovem, rodinou a emocemi. Rak je často vnímán jako citlivé a náladové znamení, které se chce skrývat ve své ulitě. Avšak příběh Raka vypráví o nebojácném ochránci, který obětoval svůj život, aby chránil ostatní. Jeho rozdrcené části byly vyneseny na oblohu a vytvořily souhvězdí Raka.

Kdykoliv se podíváme na souhvězdí Raka nebo vstoupíme do období Raka, je to připomínka, že i my v sobě nosíme tuto nebojácnou podstatu a můžeme se postavit za ty, které milujeme.

Jak využít energii slunovratu?

Věnujte tento den poděkování matce přírodě. Inspirujte se rituály našich předků:

Rituál síly bylin a přírody

Letní slunovrat je ideální čas pro sběr léčivých bylin, jako je třezalka, heřmánek či mateřídouška. Věří se, že v období slunovratu mají největší sílu a léčivou moc. Usušte je a s úctou používejte po zbytek roku.

Využijte této příležitosti také k procházce do lesa nebo k vodě. Zastavte se, zhluboka dýchejte a vnímejte životodárnou sílu přírody, než se dny začnou zase zkracovat.

Ranní rituál očisty a vděčnosti

Následujte tradici našich slovanských předků a vykoupejte se ráno za úsvitu v čisté vodě, třeba v potoce, rybníku… Pokud bydlíte uprostřed města, alespoň si dopřejte studenou sprchu. Představujte si, jak voda smývá starou energii a otevírá vás novému.

Po koupeli se postavte čelem ke Slunci, zavřete oči a soustřeďte se na svůj dech. Prociťte teplo na kůži a vyjádřete vděčnost za hojnost a světlo, které přináší.

Rituál manifestace záměrů a přání

Vzhledem k silné konstelaci Saturnu, Jupiteru a Neptunu je letní slunovrat 2025 ideální čas pro plnění přání. Sepište si seznam toho, co si přejete do svého života přitáhnout. Snít ve velkém je teď obzvláště důležité. Představte si svá přání v živých barvách. Můžete si je nahlas přečíst, papír spálit a nechat dým donést vaše záměry do vesmíru, nebo je uložit na speciální místo. Zamyslete se také nad strachy a omezeními, které vás brzdí. Napište je na papír a rituálně roztrhejte nebo spalte. Symbolicky se jich tak zbavte.

Večerní rituály ohně a spojení

Zapalte oheň, nebo alespoň svíčku. Oheň symbolizuje Slunce, jeho sílu a ochranu. Přeskočení přes malý plamen, ať už symbolicky, nebo skutečně, může symbolizovat očistu od starého a otevření se novému.

Pokud máte pocit, že je třeba pročistit nějaký vztah, můžete si představit, jak symbolicky přeskakujete přes oheň oba, společně. To má posílit pouto a uzdravit případné rány.

Večer si také najděte klidné místo, zapalte svíčku, spojte se s energií slunovratu a vizualizujte si, jak se vaše přání zhmotňují.

Chcete mít své Slunce stále v kapse? Kupte si sluneční kámen. Jako talisman vám bude v tomto silném období pomáhat během slunečních dní a uvidíte, jak vás bude pomyslně hřát, až přijdou podzimní plískanice.

Ať už si v tento den zapálíte svíčku, projdete bosí rosou, nebo si jen v tichu vizualizujete nový záměr, spojíte se s pradávným rytmem přírody a lidstva. Jsme článkem v dlouhém řetězci lidských duší, které vzhlížely ke Slunci jako ke zdroji života i duchovní síly.

Jste připraveni naplno využít magickou energii letního slunovratu a proměnit své nejhlubší touhy ve skutečnost?