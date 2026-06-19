Pro naše předky, ať už Kelty, Slovany, Egypťany, nebo Sumery, nebyl slunovrat jen obyčejný kalendářní jev, ale posvátný čas plný hlubokého duchovního významu. Je to období, kdy se propojuje nebeská síla se zemskou energií. Vesmír nám v tyto dny nabízí jedinečnou příležitost k zastavení, vnímání a silné manifestaci našich snů.
Letní slunovrat 2026 nastane v neděli 21. června
V letošním roce se brány astronomického léta otevřou v neděli 21. června přesně v 10:24 středoevropského letního času (SELČ). V tento exaktní moment Slunce na své zdánlivé dráze dosáhne nejsevernějšího bodu vůči nebeskému rovníku, symbolicky se zastaví kolmo nad obratníkem Raka a započne astronomické léto 2026.
Samotný název tohoto úkazu pochází z latinského slova solstitium (kde sol znamená slunce a sistere zastavit se). Staří hvězdáři si totiž všimli, že několik dní kolem slunovratu se polední výška Slunce na obloze téměř nemění – jako by se na své pouti na chvíli zastavilo, než se začne vracet zpět k jihu.
Nejdelší den roku v Česku: Jak je to s ním doopravdy?
Traduje se, že slunovrat přináší nejdelší den roku a nejkratší noc roku. Astronomická realita je však o něco romantičtější a složitější. Jde sice o den s absolutně nejdelší dobou slunečního svitu, ale paradoxně to není den s nejčasnějším východem ani nejpozdějším západem Slunce. Kvůli eliptické dráze Země a sklonu její osy totiž v České republice Slunce vychází nejvstřícněji už kolem 16. června a zapadá nejpozději až kolem 25. června. Slunovrat stojí jako mocný král uprostřed nich.
A jak dlouho si v tento magický den užijeme slunečních paprsků? Délka dne v Praze, Brně i Ostravě bude o úctyhodných 8 hodin a 20 minut delší než při mrazivém zimním slunovratu:
- Praha: cca 16 hodin a 20 minut denního světla
- Ostrava: cca 16 hodin a 15 minut denního světla
- Brno: cca 16 hodin a 10 minut denního světla
Proč nejdelší den neznamená největší horko?
Možná vás napadne logická otázka: Když na severní polokouli dopadá kolem 21. června nejvíce sluneční energie z celého roku, proč nezažíváme ty největší tropy právě v den slunovratu?
Věda pro to má fascinující vysvětlení zvané sezónní zpoždění. Naše planeta je obrovský organismus – oceány, půda, husté lesy i samotná atmosféra potřebují čas, aby obrovské množství absorbovaného tepla naakumulovaly a začaly ho vyzařovat zpět. Nejsilnější vlny veder proto v Česku přicházejí až se zpožděním čtyř až šesti týdnů, tedy na přelomu července a srpna. Vesmír nám tak dává čas zvyknout si na sílu světla postupně.
Pradávné oslavy napříč kulturami
Oslavy letního slunovratu mají kořeny hluboko v historii. Ve starověkém Sumeru, kolébce civilizace, pozorovali lidé dráhu Slunce s posvátnou úctou. Slunce pro ně nebylo jen hvězdou, ale bohem Utu, strážcem pravdy. Slunovrat znamenal klíčový začátek zemědělských cyklů. Dokonce také stavěli zikkuraty, své monumentální chrámy, s ohledem na pohyby nebeských těles včetně Slunce.
V Egyptě se Slunce zosobňovalo v bohu Ra a slunovrat se pojil s životodárným vzedmutím Nilu, symbolem obnovy a hojnosti. Kněží v chrámech, například v chrámovém komplexu Karnak, s úctou pozorovali východ Slunce a lidé uctívali bohyni plodnosti Isis.
Staří Řekové zasvětili tento čas titánu Kronovi, kdy se dočasně stíraly společenské rozdíly a svět se vracel ke zlatému věku harmonie. Velice důležitým řeckým slunečním bohem byl Apollón, který podle mytologie podobně jako bůh Ra v Egyptě brázdil svou zlatou bárkou nebe. A ještě dříve tuto funkci zastával bůh slunce Helios.
Filozofové jako Pythagoras a Platón vnímali slunovrat jako duchovní zlom, moment obrácení energie od vnější expanze k vnitřnímu sebepoznání.
Pro Kelty byl letní slunovrat, známý jako Litha, vrcholem světla. V noci z 20. na 21. června zapalovali ohně na kopcích, tančili kolem nich a přinášeli oběti bohům. Oheň symbolizoval Slunce, životní žár a sílu růstu. Byliny nasbírané v tuto noc byly považovány za nejsilnější v roce. Brány mezi světy byly otevřené, a to umožňovalo setkání s duchy předků, vílami a božstvy přírody.
Záhadoložka a fantasy spisovatelka Ava Brožová popisuje, jak slavili slunovrat dávní Slované: „Naši předkové se v období letního slunovratu vždy ráno vykoupali v čistých křišťálových pramenech. Nejlépe za úsvitu. Tomuto rituálu se říkalo Kupala. Poté večer zapálili ohně a přeskakovali přes ně, aby svá těla očistili od starého a otevřeli se novému. Často tak činili v párech, aby tak detoxikovali své vztahy. Tento svátek je spojený s bohem Dažbog, což v překladu ze staroslovanského jazyka znamená dáti dar. Bůh slunce nám dává svůj hřejivý dar a v období slunovratu je jeho láska k Zemi na severní polokouli nejsilnější.“
S příchodem křesťanství se tyto silné pohanské rituály v českém prostředí transformovaly do oslav, kterým dnes říkáme svatojánská noc (svátek sv. Jana Křtitele, 24. června), s níž je dodnes spojené tajemné hledání rozkvetlého kapradí, věštění budoucnosti a sběr devatera magických bylin.
Slunovrat dnes. Planetární portál a síla Raka
Letošní letní slunovrat přináší na astrologické nebe zcela mimořádnou a neopakovatelnou energii. Do popředí se totiž dostává vstup planety Jupiter do znamení Raka, což je konstelace, která nastává přibližně jednou za 12 let. V astrologii je Jupiter vnímán jako velké štěstí – planeta expanze, růstu a hojnosti. Když se spojí s mateřskou, pečující a intuitivní energií Raka, vytváří se neuvěřitelně silný portál pro osobní transformaci.
Tento čas nás vyzývá, abychom přestali jen divoce snít v rovině vzdušných zámků, ale abychom se zaměřili na to, co nám dává skutečný pocit bezpečí, stability a citového naplnění. Jupiter v Raku působí jako vesmírný zesilovač našich upřímných přání. Pomáhá nám uzdravovat stará rodová traumata, odstraňovat vnitřní citové bloky a propouštět hluboko zakořeněné strachy, které si v životě nevědomky neseme.
Tato mocná, růstová energie bude vrcholit právě během slunovratových dnů a bude nás intenzivně provázet po celé období Raka (až do 22. července). Je to ideální čas pro velké životní restarty a rituály zaměřené na budoucnost.
Období Raka, kterému vládne tajemná Luna, je úzce spojeno s domovem, rodinou a hlubokými emocemi. Rak je sice často vnímán jako citlivé znamení, které se rádo skrývá ve své bezpečné ulitě, avšak původní mytologický příběh Raka vypráví o nebojácném a věrném ochránci, který obětoval svůj život, aby chránil ostatní. Jeho rozdrcené části byly starověkými bohy vyneseny na oblohu a vytvořily hrdé souhvězdí Raka.
Kdykoliv se v nadcházejících týdnech podíváte na noční oblohu, vzpomeňte si, že i vy v sobě nosíte tuto nebojácnou podstatu. Využijte sílu letošního slunovratu 2026 k tomu, abyste očistili své vztahy a s odvahou se postavili za to, co ve svém životě skutečně milujete.
Jak využít energii slunovratu?
Věnujte tento den poděkování matce přírodě. Inspirujte se rituály našich předků:
Rituál síly bylin a přírody
Letní slunovrat je ideální čas pro sběr léčivých bylin, jako je třezalka, heřmánek či mateřídouška. Věří se, že v období slunovratu mají největší sílu a léčivou moc. Usušte je a s úctou používejte po zbytek roku.
Využijte této příležitosti také k procházce do lesa nebo k vodě. Zastavte se, zhluboka dýchejte a vnímejte životodárnou sílu přírody, než se dny začnou zase zkracovat.
Ranní rituál očisty a vděčnosti
Následujte tradici našich slovanských předků a vykoupejte se ráno za úsvitu v čisté vodě, třeba v potoce, rybníku… Pokud bydlíte uprostřed města, alespoň si dopřejte studenou sprchu. Představujte si, jak voda smývá starou energii a otevírá vás novému.
Po koupeli se postavte čelem ke Slunci, zavřete oči a soustřeďte se na svůj dech. Prociťte teplo na kůži a vyjádřete vděčnost za hojnost a světlo, které přináší.
Rituál manifestace záměrů a přání
Vzhledem k silné konstelaci Saturnu, Jupiteru a Neptunu je letní slunovrat 2026 ideální čas pro plnění přání. Sepište si seznam toho, co si přejete do svého života přitáhnout. Snít ve velkém je teď obzvláště důležité. Představte si svá přání v živých barvách. Můžete si je nahlas přečíst, papír spálit a nechat dým donést vaše záměry do vesmíru, nebo je uložit na speciální místo. Zamyslete se také nad strachy a omezeními, které vás brzdí. Napište je na papír a rituálně roztrhejte nebo spalte. Symbolicky se jich tak zbavte.
Večerní rituály ohně a spojení
Zapalte oheň, nebo alespoň svíčku. Oheň symbolizuje Slunce, jeho sílu a ochranu. Přeskočení přes malý plamen, ať už symbolicky, nebo skutečně, může symbolizovat očistu od starého a otevření se novému.
Pokud máte pocit, že je třeba pročistit nějaký vztah, můžete si představit, jak symbolicky přeskakujete přes oheň oba, společně. To má posílit pouto a uzdravit případné rány.
Večer si také najděte klidné místo, zapalte svíčku, spojte se s energií slunovratu a vizualizujte si, jak se vaše přání zhmotňují.
Chcete mít své Slunce stále v kapse? Kupte si sluneční kámen. Jako talisman vám bude v tomto silném období pomáhat během slunečních dní a uvidíte, jak vás bude pomyslně hřát, až přijdou podzimní plískanice.
Ať už si v tento den zapálíte svíčku, projdete bosí rosou, nebo si jen v tichu vizualizujete nový záměr, spojíte se s pradávným rytmem přírody a lidstva. Jsme článkem v dlouhém řetězci lidských duší, které vzhlížely ke Slunci jako ke zdroji života i duchovní síly.
Jste připraveni naplno využít magickou energii letního slunovratu a proměnit své nejhlubší touhy ve skutečnost?