O co jde? O malé, pravidelné návyky, které využívají sílu léta — světlo, teplo, volnější režim, pobyt venku — k posílení sebeobrazu, nálady a pocitu vlastní hodnoty.
K čemu jsou letní rituály?
Napadlo vás někdy, že v létě je naše sebevědomí mnohem náchylnější k sešupu? Je za tím několik nenápadných faktorů. V tomto období naše sociální sítě zaplaví nádherné filtrem protažené fotky pláží, palem, promenád a dokonalých lidí, kterým to navíc nestydatě sluší.
Míváme také víc času koukat do mobilu nebo přemýšlet o tom, jak se druhým věci daří lépe než nám. Vypadáváme ze svého obvyklého stereotypu, vídáme se s jinými lidmi, jezdíme na dovolenou nebo pracujeme za kolegy, děti nechodí do školy...
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Jak si víc vážit sám sebe? Žijte tady a teď, odpusťte si a urovnejte vztahy
Větší dávka slunečního svitu sice zlepšuje naši náladu, ale také zvyšuje očekávání a taky naši citlivost na vlastní vzhled. Někomu navíc nemusí být příjemný letní tlak na větší sociální kontakty, více pozvání na akce a taky časová i finanční náročnost všeho toho hemžení.
Jaké rituály vám pomohou udělat z tohoto léta nejlepší roční období pro vaše sebevědomí?