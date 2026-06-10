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Toto léto vám konečně zvedne sebevědomí. Sedm rituálů, které opravdu fungují

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Léto je konečně tady. Těšili jsme se na něj i na to, že svlékneme vrstvy oblečení a budeme víc času trávit venku, jenže najednou je nám z něj možná trochu úzko. Proč? Protože toto období je zároveň kritickou zkouškou našeho sebevědomí, a to bez ohledu na pohlaví, věk nebo fyzickou atraktivitu. Jak se s tím srovnat? Pomůže vám těchto sedm letních rituálů.
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O co jde? O malé, pravidelné návyky, které využívají sílu léta — světlo, teplo, volnější režim, pobyt venku — k posílení sebeobrazu, nálady a pocitu vlastní hodnoty.

K čemu jsou letní rituály?

  • zlepšují vztah k tělu
  • snižují sebekritiku
  • posilují pocit kontroly
  • stabilizují náladu

Napadlo vás někdy, že v létě je naše sebevědomí mnohem náchylnější k sešupu? Je za tím několik nenápadných faktorů. V tomto období naše sociální sítě zaplaví nádherné filtrem protažené fotky pláží, palem, promenád a dokonalých lidí, kterým to navíc nestydatě sluší.

Míváme také víc času koukat do mobilu nebo přemýšlet o tom, jak se druhým věci daří lépe než nám. Vypadáváme ze svého obvyklého stereotypu, vídáme se s jinými lidmi, jezdíme na dovolenou nebo pracujeme za kolegy, děti nechodí do školy...

Jak si víc vážit sám sebe? Žijte tady a teď, odpusťte si a urovnejte vztahy

Větší dávka slunečního svitu sice zlepšuje naši náladu, ale také zvyšuje očekávání a taky naši citlivost na vlastní vzhled. Někomu navíc nemusí být příjemný letní tlak na větší sociální kontakty, více pozvání na akce a taky časová i finanční náročnost všeho toho hemžení.

Jaké rituály vám pomohou udělat z tohoto léta nejlepší roční období pro vaše sebevědomí?



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