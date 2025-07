Část 1/3

Volba oproštěná od racionality

Dovolená se jako příležitost k nezávaznému flirtu doslova nabízí. Dny, kdy je všechno dovoleno, protože „je přece léto“ jsou ověnčeny náhodnými setkáními zbavenými tíhy všedních starostí.

Je za tím slunce, které dokáže zvýšit hladinu serotoninu, neurotransmiteru, který zlepšuje naši náladu. Studie také ukazují zvýšení hladiny endorfinů a dopaminu v reakci na vystavení slunečnímu záření. S takovým chemických koktejlem se nejen většina z nás seznamuje snáz, ale dělá také odvážnější rozhodnutí.

Na dovolené nebo během dobrodružného cestování si navíc můžeme vybrat kohokoliv „nevhodného“. Někoho, koho nemusí schválit rodina ani přátelé.

„Bylo mi jednadvacet, když jsem se během dovolené v Jižní Americe bezhlavě zamilovala do svého ekvádorského instruktora surfování. O deset let starší, jen o pár centimetrů vyšší a s neuvěřitelným umem flirtovat a lichotit nemohl být dál od typu mužů, do kterých jsem se do té doby zamilovávala,“ vypráví Eva z Prahy.

Na tom prý ale absolutně nezáleželo. „Osm tisíc kilometrů od domova jsem byla ušetřena soudů a hodnocení okolí. K mému překvapení jsem se odmilovala stejně rychle, jako jsem se zamilovala, pár týdnů po návratu. Dodnes si kladu otázky, jestli by naše láska přetrvala, kdyby byl z Čech a já ho musela představit rodině a přátelům,“ uvažuje.

Zatímco v běžném životě zvažujeme při výběru partnera mnoho faktorů, na dovolené se víc soustředíme na to, co nás skutečně činí šťastnými.

Spisovatelka romantických románů i knih o seberozvoji Pearl Howie provedla rozsáhlý výzkum na téma, proč se zamilováváme, když cestujeme. Souhlasí s tím, že absence hodnocení dotyčného ze strany přátel a rodiny je jedním z největším faktorů, proč je tak jednoduché povolit na dovolené otěže romantickým představám a bezhlavě se zamilovat. Zatímco v běžném životě zvažujeme při výběru partnera mnoho faktorů, na dovolené se víc soustředíme na to, co nás skutečně činí šťastnými.

Cestování nás učí žít v přítomnosti. Plány se mohou měnit ze dne na den. Pokud potkáme člověka, jehož životním posláním je zachraňovat želvy nebo je naprosto odlišného politického vyznání, může nám to být jedno, protože budoucnost je irelevantní. Svou roli může hrát i krása a exotičnost místa, na kterém dotyčného potkáme.

„Poblíž solného jezera v poušti Atacama jsem potkala muže, který svou dokonalou postavou připomínal řeckou sochu. Jeho jediným koníčkem byly návštěvy posilovny a nekonstruktivní řečnění o stavu světa. Doma by mi nejspíš tato kombinace rychle začala lézt na nervy. Na pozadí měsíční krajiny pouště Atacama mi však dotyčný připadal neuvěřitelně přitažlivý a exoticky zajímavý,“ popisuje Lenka z Ostravy, jejíž letní lásku odvál nejen čas, ale i realita všedních dní.