Cesty a poznávání cizích zemí snad od nepaměti přejí lásce. Většinou ale jen té prchavé, nezávazné. Probouzí ji kouzlo exotiky, vzrušení z neznámého. Často je poblouznění posílené barvami moře, písku, slunce. Může trvat noc, týden, dva… Zpočátku vztah drží při životě desítky zpráv a dlouhé hovory, třebas i navzdory časovým pásmům… A pak vše vyšumí. Nebo taky ne.
Alena se do Olivera zamilovala na kurzu angličtiny na Maltě. Byl to její učitel. „Fascinoval mě jeho absolutní přehled. Mohli jsme konverzovat o filmu, knihách, politice, filozofii…“ Alena potřebovala angličtinu v zaměstnání, toužila po povýšení, a tak si s Oliverem domluvila lekce navíc. Soukromé lekce.
„Jo, možná to ode mě byl kalkul, líbil se mi čím dál víc. Doufala jsem, že z toho vznikne výuka s bonusem,“ přiznává. Nedoufala marně. Chemie mezi ní a o dva roky mladším Angličanem byla oboustranná. „Zkrátím to. To, že jsou Britové chladní i coby milenci, je předsudek! Kromě úžasného sexu jsme spolu strávili i nezapomenutelné chvíle při cestování po Maltě. Bylo samozřejmě těžké utajit náš vztah před spolužáky z jazykovky. Nakonec jsme jich stejně několik potkali při našich výletech po ostrově,“ směje se Alena.
V roce 2023 bylo oddáno 7 300 česko-zahraničních párů. Cizince za manžela volí víc ženy, nejčastěji si vybírají mezi Slováky, Němci a Brity. Čeští muži mají trochu jiné preference...