Velký horoskop na léto: Ryby čeká erotika, Raky příroda, Panny budou říkat „ne“

Svým způsobem jsou astrologické předpovědi podrobnou mapou, která vás provede neznámým územím, kde kraluje pan Osud. Bývá vstřícný, přející, záludný, ale i nemilosrdný. Díky poznatkům, co vás cestou potká a jací lidé vám zkříží cestu, se budete umět připravit i na to méně dobré, takže z pomyslného neprostupného houští života vyjdete bez škrábanců. Případně si zvolíte bezpečnější trasu a spolehlivější doprovod. Rovněž vás nasměrují k tomu, na co se máte zaměřit hned a co bude lepší odložit.

Léto bude hodně akční, což vám umožní pokračovat v dříve započatých úkolech. Stejně tak se ponese v duchu nových začátků. Naskýtá se šance „vynulovat počítadlo“ a začít znovu, jinak, s čistým štítem.

Změny, které odstartujete, budou mít dalekosáhlé důsledky. Naprostá maličkost někdy spustí řetězec událostí, které si vynutí obraty snad ve všech směrech, takže nepodceňujte zdánlivé banality, zejména v souvislosti s mezilidskými vztahy a láskou.