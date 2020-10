Jaký byl Leoš jako dítě?

Do všeho byl nadšený, o věci se zajímal, a krásný, po tátovi, to byl fešák. Odmala jsem mu říkala básně, když jsem ho měla doma. V mládí jsem recitovala, měl rád, když jsem mu něco přednášela, i když jsem věděla, že tomu nemůže rozumět. Volal: Jo, babi, kluk rozumí, říkej, říkej! Byly mu nějaké tři roky, ale byla jsem ráda, že se díval, jak se to má dělat. Vpravil se do toho. Když šel do školy, uměl spoustu básniček.