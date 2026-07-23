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Prarodiče jsou pro vnoučata jako kotva. Vzájemně se potřebují, říká psycholožka

Josef Hympl
  16:00

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Lenka Šulová | foto: Anna Kristová, MAFRA

Každý, kdo vychovával vlastní děti, ví, jak cenní jsou dědečkové a babičky, kteří dovedou přetíženým rodičům odlehčit například hlídáním. Jenže tradiční třígenerační soužití prarodičů, rodičů a dětí v jednom domě je pryč, rodiny jsou dnes rozdělené nejen vzdáleností svého bydliště. Zásadní roli hraje i to, že oproti dřívějšku mají dnes ženy běžně děti až po třicítce.

Tedy, pokud vůbec, protože počet novorozenců už několik let dramaticky klesá. Psycholožka Lenka Šulová vysvětluje, jak se v průběhu času mění úloha prarodičů. A jak může častější komunikace vnoučat s babičkou a dědečkem obohatit všechny navzájem.

Podle statistických dat se v České republice od roku 1989 střední délka života – někdy definovaná jako takzvaná „naděje dožití“ – zvýšila. U mužů zhruba o devět let (na více než 77 let) a u žen o sedm roků (na více než 83 let). Co je příčinou?
Zásluhu na tom má bezesporu moderní zdravotní péče. Ale i kvalitnější strava a celkově zřejmě lepší životní styl. Samozřejmě na světě existují země, kde je naděje na dožití z různých důvodů mnohem nižší. Ale také místa, kde je tento věk vyšší než u nás. Typicky kolem Středozemního moře, v některých kavkazských republikách nebo třeba v Japonsku. Můžou za to určitě životní styl a stravovací návyky, ale i další proměnné, jako jsou třeba místní klima a životní prostředí. Když ovšem zůstaneme v Česku, i u nás je stále markantnější, že lidé v takzvaném seniorním věku mají trochu jiná očekávání, než tomu bylo v minulosti. Stále více pozorujeme trend, že se snaží být aktivní, být co nejdéle zdraví a třeba i krásní. Udržovat se fit, pracovat na sobě. Prostě stáří dnes neznamená, že za každou cenu musíte sedět se založenýma rukama na vejminku a pozorovat okolí z okna.

Potřebujeme se v určitém věku vymezit, trochu možná potřebujeme i hádku. A do tohoto světa skvěle zapadají právě prarodiče, kteří mohou obrušovat hrany.

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