Tehdejší společnost byla dle různých příruček o manželském a erotickém životě velice prudérní. Je to tak?
O tom, jak se má žena chovat a co je pro ni dobré, psaly časopisy, výchovné příručky a hlavně na venkově na to měl značný vliv farář. Otázka je, nakolik to ženy dodržovaly, ale vypadá to, že velké množství středostavovských žen se opravdu těmi pokyny řídilo, protože ve společnosti 19. století mělo vše svůj řád a všechno mělo odpovídat daným mantinelům. Když se podíváte na školní budovu kdekoliv na území celého bývalého Rakouska-Uherska, poznáte ji, ať jste, kde jste. Stejně tak poznáte železniční stanici z té doby. A tohle platí i pro každodennost a vztahy mužů a žen. Všechno je dáno a posunout mantinely je velmi těžké.
V zimní sezoně rodina vyrazila na ples nebo taneční zábavu. Šlo vlastně o sňatkový trh.