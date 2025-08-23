Vidět prsa manželky? Nepřijatelné. Historička o sexu i seznamování v 19. století

Lenka Křížová | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Lukáš Kašpar
  20:00
Historička Lenka Křížová se zabývá životem v 19. století. Vydala knihu o milenkách, manželkách a matkách, které to tehdy neměly vůbec snadné. Pokrytecká společnost tolerovala návštěvy mužů v nevěstincích, přitom předepisovala dívkám, jak se mají chovat. Puritánská morálka vládla hlavně městskému prostředí, jež se dívalo na vztahy, sex i společenská pravidla pro nás těžko představitelným pohledem.

Tehdejší společnost byla dle různých příruček o manželském a erotickém životě velice prudérní. Je to tak?
O tom, jak se má žena chovat a co je pro ni dobré, psaly časopisy, výchovné příručky a hlavně na venkově na to měl značný vliv farář. Otázka je, nakolik to ženy dodržovaly, ale vypadá to, že velké množství středostavovských žen se opravdu těmi pokyny řídilo, protože ve společnosti 19. století mělo vše svůj řád a všechno mělo odpovídat daným mantinelům. Když se podíváte na školní budovu kdekoliv na území celého bývalého Rakouska-Uherska, poznáte ji, ať jste, kde jste. Stejně tak poznáte železniční stanici z té doby. A tohle platí i pro každodennost a vztahy mužů a žen. Všechno je dáno a posunout mantinely je velmi těžké.

V zimní sezoně rodina vyrazila na ples nebo taneční zábavu. Šlo vlastně o sňatkový trh.

