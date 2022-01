Někteří lidé si myslí, že si hrajete s barbínami. Je to pravda?

Kdepak, byť jsem jimi stále obklopena. Samozřejmě je zkoušíme, testujeme, ale nehrajeme si s nimi. Na to by ani nebyl čas. Těch produktů jsou stovky, na všechny je třeba připravit plán, oslovit děti, což v současné době rozhodně není snadné.

V nabídce máme hodně vědkyň, kosmonautek, doktorek, které se holčičkám snaží ukázat, že mohou být, kým chtějí. Za dob mého dětství se takové věci neřešily. Lenka Koenigsmarková marketingová ředitelka značky Mattel