Léčba závislosti mě naučila zdravému sobectví, říká podnikatelka Harabinová

České ženy vaší věkové kategorie, které jsou úspěšné na sítích, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Jak jste se s Instagramem potkaly?

Když moje dcera před mnoha lety odjela na pár měsíců do Ameriky, založila mi facebookový účet, přes který jsme se propojovaly. Naučila jsem se s ním pracovat a přišla mu na chuť. Jenže Facebook se stával stále víc a víc diskusní platformou, což ještě vyostřil covid. Postupně jsem tam přestala být aktivní a přesunula jsem se na Instagram. Monika mi se smíchem říká: „A mami, ty jsi teď influencerka?“ Ale já prostě dělám, co mě baví. Neřeším tam svůj byznys, ale životní styl.

Když mluvíte o Monice, pojďme rovnou říct, že jste tchyní Leoše Mareše a nejslavnější českou babičkou malé Alex. Jak moc vnučku rozmazlujete?

Já myslím, že to udržuju v mezích. Ale ve srovnání s mateřstvím jde o naprosto jiný, nepopsatelný druh lásky. Když se narodí vnouče, můžete ho jenom milovat, protože už ho nepotřebujete vychovat. A to je obrovská úleva a svoboda.