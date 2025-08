Na instagramu jste se vyjádřila, že před lety by váš průvodce slovní obranou proti shazování, zesměšňování a manipulaci vyjít nemohl.

Proč?

Protože na něj společnost nebyla připravena. Deset let děláme s projektem Moderní sebeobrana osvětu. Vysvětlujeme, co jsou osobní hranice, co je prevence násilí a že se máme bránit dřív, než na nás někdo útočí. I díky tomu jsou dnes lidé připravenější slyšet, že když s nimi někdo manipuluje nebo má hloupé řeči, tak se mají bránit. Nejprve jsme tedy museli dokázat, že jsme dobří. Knihy nám nevycházejí proto, že by vydavatelství mělo dobré srdce, ale protože jsou úspěšné a prodávají se.

Nejspíš se setkáváte s hromadou nepěkných komentářů.

Brutálně! Někteří lidé naši práci nechápou nebo jí nevěří. Anebo se ji snaží zastavit, protože hulváti a prasáci cítí, že můžou být odhaleni. Místo aby řekli: „Aha, já jsem se toho taky dopouštěl, příště si dám pozor!“, začnou vykřikovat: „To je nesmysl! Vždycky se to tak dělalo, tato děsná ženská nám tady chce zavést radikální feminismus.“ A mnohem horší, explicitnější komentáře – asi si je umíte představit. Trpěla jsem jimi tak moc, že jsem odešla ze sociálních sítí a mám jenom účet Moderní sebeobrany. Hodně útoků přicházelo i od lidí z komunity sebeobrany, kterým nový přístup, kladoucí důraz na prevenci namísto nekonečného učení hmatů a chvatů, vadí. Veřejně psali, že až mě někdo potká, ať mi vrazí facku nebo mi sáhne do rozkroku, aby se vidělo, jak se ubráním.