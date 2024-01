Hned za naší komfortní zónou je malá zóna strachu z nového, říká lektorka

Emoce jako náš životní kompas je vaše druhá kniha, první sólová. Jak dlouho vznikala?

Na téhle knize jsem pracovala šest let. Nějak jsem měla potřebu příběhy spíš žít, než o nich psát. Jít ven, do lesa, do přírody, cestovat, věnovat se lidem, ne sedět u počítače. Abych text hodila z hlavy na papír, musela jsem svoji redaktorku Martinu poprosit, aby na mě byla přísná. Nabádala mě, ať nepíšu žádnou příručku, že lidi zajímají právě ty inspirativní příběhy, které se můžou stát impulsem k odvaze udělat důležitý životní krok.

Třeba změnit práci. Vy jste takhle několik klientů „vykoučovala“ z korporátu.

Zrovna teď si jedna moje klientka splnila svůj sen a otevřela malou rodinnou pekárnu. Většinou to ale není tak přímé, že najdu si kouče = opustím korporaci. Lidé si ještě nějakou dobu ve firemním prostředí odžijí. Ale to semínko odvahy, že by mohli jít za hlasem svého srdce, už bývá zaseto. Na druhou stranu nutno říct, že jsem i mnoho lidí v korporátu udržela a podařilo se jim vyhnout se syndromu vyhoření. Záleží vždy na záměru a cíli.