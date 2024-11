Půlka prasete, živá husa, motorovka i vzácný brouk. Čím si lidé předcházejí lékaře

Jak byste se zachovali, kdyby se někdo z vašich blízkých vážně zranil a lékař by ho brilantně odoperoval, takže následky úrazu by byly minimální? Předpokládám, že mnozí z vás by chtěli vyjádřit vděčnost nějakým dárkem.

I já se před časem ocitl v podobné situaci. A povím vám, byl jsem z ní hodně nesvůj. Jak dárek důstojně předat, co přitom říkat? A mám se snažit, aby moje upřímné poděkování proběhlo jen mezi čtyřma očima? Nevystavím lékaře případným následkům, když mu dárek předám před upovídanou sestřičkou? Možná jste zažili podobně rozpačité pocity a – proč to nepřiznat – i strach, abyste se nezachovali jako slon v porcelánu a nakonec ještě nedostali doktora do maléru. Ale jak se hned dozvíte, v popsaném případu jsou obavy zbytečné.