Mít o polovinu horší podmínky než muži? I to by byl úspěch, říká hokejistka

Maximální povolená rychlost na dálnici je sto třicet kilometrů v hodině. Na vás se řítí puky i vyšší rychlostí. Bála jste se ze začátku?

Upřímně, ani tu rychlost na dálnici nedodržuji a tohle mě také netrápí. Pocházím z hokejové rodiny, otec byl trenér, hokej hrál i starší bratr a odmalička mě bavilo ho podporovat a chodit se dívat na tréninky. Byla jsem takové dítě stadionu. Bruslit jsem začala ve třech letech, později jsem dostala do ruky i hokejku. A v pěti letech jsem šla do brány. Čím jsem byla starší, tím byly střely tvrdší a rychlejší, ale já s tím vyrůstala a přišlo mi to přirozené.

Zároveň jste do šestnácti let trénovala i jako hráčka. Je to vaše velká devíza?

Určitě. Dodnes doporučuju všem brankářům, ať zůstávají co nejdéle na bruslích a alespoň jednou týdně se připojují k ostatním hráčům. Budou výborní bruslaři v brankovišti a práce s holí je pro gólmana taky důležitá.