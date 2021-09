Léčivá síla polibku: snižuje tlak, spaluje kalorie a zvyšuje sebevědomí

Dotýkat se druhého je lidská potřeba, která se u každého projevuje v jiné míře, ale i ten největší mrzout to čas od času potřebuje. Důvěrné doteky navozují v lidech příjemné pocity – děti, se kterými se maminka v dětství více mazlila, vykazují větší schopnost zvládat stresy a nepříjemné situace. Polibek je přitom jedním z nejintimnějších doteků. A dokáže člověku v mnohém zlepšit život. Proto vám radíme: líbejte se, co to dá. Mezitím vám naznačíme, co všechno vám tato činnost může přinést.

Ke slovu se dostává chemie

V první řadě se díky líbání uvolní ve vašem mozku spousta chemických látek, díky nimž se cítíte spokojeně a šťastně. Mezi ně patří hlavně oxytocin, dopamin a serotonin, které dostávají člověka do euforie. Navíc stimulují pocit vášně a také sounáležitosti,“ doplňuje lékařka Bindiya Gandhi. Za to posledně jmenované může hlavně právě oxytocin. Ten způsobuje, že člověk jaksi přilne ke svému protějšku snáze a pevněji. Člověk to ucítí už po několika sekundách líbání. V dnešní době nezaplatitelná věc,“ usmívá se expertka.

Vyšší sebehodnocení

Podle americké studie má navíc líbání nezpochybnitelný vliv na sebevědomí. I lidé, kteří jím zrovna neoplývali, se po pár minutách líbání cítili mnohem lépe a více žádoucí. Líbání totiž zvyšuje produkci hormonů štěstí, a to má velký vliv i na to, jak člověk vnímá sám sebe,“ vysvětluje kouč Jerry Taylor.

K lepšímu procítění světa i sebe přispívá také fakt, že polibek zahání stres. Snižuje totiž hladinu hormonu kortizolu, a s tím napětí souvisí. Podobně však působí i další fyzické projevy náklonnosti jako objímání nebo vyslovení věty miluji tě,“ dodává odborník.

Následkem toho mohou zamezit i mnoha úzkostným stavům, které moderní doba stále více přináší. S tím souvisí i to, že podle vědců člověk pravidelně se oddávající líbání se mnohem lépe soustředí na práci i veškeré věci, které dělá.