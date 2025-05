Rodina je od tak brzkého sňatku odrazovala, protože podle nich páru za rok „opadnou“ růžové brýle a bude rozvod. Místo toho se situace vyvíjela jinak a pro okolí to bylo šokující. Angela totiž otěhotněla a manželé tak očekávali prvního potomka jen pár týdnů poté, co si vůbec dali první pusu a měli první rande.

„Nikdo to nečekal. Ale my jsem to tak chtěli, cítili jsme, že jdeme správným směrem. Naše láska je opravdu výjimečná. Já jsem původně z Miami a můj manžel z Texasu. Seznámili jsme se přes internet a naše propojení bylo tak silné, že jsme se už po pár dnech dopisování si online potřebovali vidět. Čtvrtý den už jsme se setkali. Letěla jsem za ním,“ uvedla Angela pro Whatsthejam.

Oba oslavili těsně před seznámením sedmadvacátiny. Nešlo tedy o poblázněné náctileté, kteří by nevěděli, co se životem. Oba už měli za sebou nevydařené vztahy a tak silné pouto k druhému pro ně tedy bylo opravdu unikátní.

„Cítili jsme, že to není jen tak. Myslím, že kdyby každý z nás byl z jiného konce světa, museli bychom se setkat i přes tu vzdálenost. Nedokázali bychom bez sebe být. To jsme zjistili hned po první schůzce,“ pokračoval pár.

Sami vědí o přátelích, kteří se od vztahů nechali odradit, když na ně rodina doléhala a snažila se, aby změnili názor. „Je důležité stát si za svým. Každý sám moc dobře ví, co je pro něj nejlepší. A láska je v dnešním světě to nejcennější, co můžeme mít. Tu si musíme hýčkat a věřte, že tu pravou lásku opravdu poznáte,“ doplnili.