Vodnáři Máte největší šanci!
Harmonicky poskládané planety vás dotlačí k dokonalému životu. Což s sebou nese osudová setkání, naprosté zlomy a šťastné náhody, které ani filmový scenárista nevymyslí. Na druhou stranu – žijete-li v nefunkčním vztahu, pravděpodobně letošní léto nepřežije.
Definitivní konce a odchody lidí, se kterými už nesouzníte, vám však spíše uleví. Jinak vás čekají náhodná, letmá seznámení, vyjádření dávných přátel, že vás milují, vznik vztahů, do kterých byste nikdy dřív nešli. Ale toto je prostě konstelace hvězd, která se naskytne jen jednou za život!