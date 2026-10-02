Na začátku vztahu bývá snadné vidět především to hezké. Chemie funguje, společných témat přibývá a i ta, na kterých se neshodnete, mohou působit roztomile. Teprve čas ale ukáže, jak partner reaguje ve stresu, jak se chová během konfliktu, co od života očekává a zda se vedle něj můžete cítit sami sebou.
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Bez chemie není láska. Může vztah, kde už to mezi vámi nejiskří, vydržet?
„Šťastný vztah“ neznamená, že se dva lidé nikdy nepohádají nebo že mají ve všem stejný názor. Podle dlouhodobého výzkumu vztahového psychologa Johna Gottmana a jeho týmu hrají zásadní roli mimo jiné způsob komunikace, důvěra, respekt a schopnost partnerů konflikty řešit a po hádce se znovu udobřit.
Na co se ve vážném vztahu zaměřit?