Žena chtěla skočit pod vlak, zachránil ji strojvedoucí a je z toho velká láska

Zachráncem byl strojvedoucí, který neváhal, vystoupil a ihned ženě nabídl pomoc. „Jednoho dne jsem jela do práce, kde jsem pracovala jako zdravotní sestra a najednou to přišlo. Z ničeho nic jsem se impulzivně rozhodla, že už tak dál nemůžu žít a bude lepší, když to vše ukončím. Sedla jsem si na koleje a čekala,“ uvedla žena pro server Daily Mail.

Strojvedoucí si k ženě přisedl a začal si s ní povídat. Nikdy předtím podobnou situaci nezažil a sám netušil, co má člověku v takové situaci říkat. Jak ovšem uvedla Charlotte, promlouval k ní jako zkušený psycholog a dokázal ji během půl hodiny uklidnit tak, že s ním nastoupila do vlaku a společně se vypravili vyhledat odbornou pomoc.

„Po tomto incidentu jsme si vyměnili telefonní čísla a začali jsme si denně psát. Po dvou měsících jsme se opět sešli na kávě. O tři roky později už jsme měli svatbu a já v té době čekala našeho společného potomka,“ pokračovala. Zní to jako příběh z pohádky a podle Charlotte to tak opravdu je.

Jejich neobvyklý příběh se rozhodli sdílet se světem, aby dali lidem v podobné situaci naději, že je i v těch nejtěžších chvílích šance na zlepšení a třeba je čeká pohádkový život. „Mnohdy už nevíme, jak dál a nemáme sílu. Stačí ale potkat tu správnou osobu a věci se začnou okamžitě měnit k lepšímu. A pokud nikdo takový ve vašem okolí není, vyhledejte prosím odbornou pomoc, protože život za to stojí,“ dodala Charlotte.