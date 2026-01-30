„Potkali jsme se úplnou náhodou v mém rodném městě. Ale dnes věřím, že to byl spíš osud, co nás opět svedl dohromady. Já jsem zrovna měla jet vlakem k sobě domů a on tam byl, aby uspořádal sérii konferencí. Neskutečně jsme se nasmáli. Byla jsem tak šťastná, že ho zase vidím. Cítila jsem, že se na mých citech nic nezměnilo,“ uvedla žena.
|
Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže
Massimo byl jejím učitelem několik let. Podle ní byl nejlepším kantorem, jakého měla. Nešlo totiž jen o její sympatie, ale měl prý neskutečnou schopnost probudit ve studentech touhu po vědění a učení. Díky němu se rozhodla dál studovat a především číst. „Naučil mě lásku ke knihám, pokoru. On je skutečně skvělý muž ve všech ohledech,“ pokračovala pohledná blondýnka. Její profesor pro ni ale byl zároveň sexsymbolem.
Proto ho po jejich setkání požádala o telefonní číslo a neváhala se zavoláním. Následně si chvíli dopisovali a pak se znovu sešli. Hned po první schůzce prý bylo jasné, že je mezi nimi něco víc. A nešlo jen o city mladé ženy, ukázalo se, že zamilovaný je už nějaký čas i profesor.
„Když jsme vztah odhalili, veřejnost nás příliš nechápala. Dodnes se setkáváme s nepochopením. Jen naši přátelé a blízcí jsou nám nakloněni. Vidí totiž, co mezi námi je. Jsme pro sebe stvořeni. Je to tím, že mezi námi existuje něco, co přesahuje věk. Je to jakási hluboká spřízněnost, podobný způsob pohledu na svět, mluvení, naslouchání, vžívání se jeden do druhého. Není to obyčejné spojení. My jsme se měli potkat a být spolu. Mám pocit, jako bychom se znali staletí,“ podotkla na svém profilu na Instagramu.
V minulosti měla vztahy s muži, kteří byli zhruba v jejím věku, ale nikdy neměly dlouhé trvání. Nerozuměla si s nimi a měli úplně jiné hodnoty. Sama říká, že se někdy cítí, jako by byla starou duší v mladém těle. „Nejsem zrovna moderní holka,“ smála se.