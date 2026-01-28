Influencerka ukazuje, jak si se starším manželem udržují ve vztahu jiskru

Třiačtyřicetiletá influencerka Lorna Luxe si nemůže vynachválit vztah o jednadvacet let starším partnerem. Sledujícím prozradila, jak si udržet ve vztahu jiskru. Kupodivu za tím stojí především zájem muže a jeho náklonnost k ženě. „Nechte ho, aby platil,“ míní. Její kontroverzní slova mnohé šokují.

S manželem je influencerka šestnáct let a nemůže si roky po boku výrazně staršího partnera vynachválit. Lorna dříve pracovala jako letuška a hosteska. Její manžel je bankéřem, ale nyní už si užívá důchod, takže má na svou ženu mnohem více času. A společný čas se snaží co nejlépe užít. Jsou často na dovolených a chtějí procestovat celý svět. Zároveň je Lorna hýčkána jako princezna a má vše, co si přeje. A to je podle ní právě klíč ke spokojenému vztahu.

„Když jsme spolu začínali randit, vždy byla jakákoli naše schůzka zakončená nějakým dárkem. Opravdu ke mně byl velmi pozorný. Chvíli po našem seznámení pro nás koupil společné bydlení a pak mě překvapil diamantovým prstenem, když mě žádal o ruku. Já ale sama vydělávám dost peněz. A také máme stejný pohled na život. Dohodli jsme se, že nebudeme mít děti, protože to pro nás zkrátka není v životě podstatné,“ svěřila se.

Stále je mezi nimi jiskra jako na začátku vztahu, protože se k Lorně manžel chová jako gentleman. „Ví, jak se k ženě má chovat. Byl vychováván v jiné době a děkuji jeho rodině za to, jakého muže z něj vychovala. Neznám opravdu většího gentlemana,“ podotkla.

Jejich život byl jako pohádka ovšem jen do té doby, než u Johna zjistili rakovinu. A podle všeho to s ním nevypadá úplně dobře. „Snažíme se užívat si každou minutu, kterou máme. John chce vidět celý svět a chceme být jeden druhému nablízku neustále. Nehneme se od sebe. Miluji ho nejvíc na světě. Jsme poslu šestnáct let a nemiluji ho o nic méně, než na začátku,“ doplnila influencerka.

Podotkla také, že všem doporučuje oddělené koupelny a toalety. Podle ní je to ve vztahu zásadní, protože ji pak nikdo nevyrušuje a nemá hloupé poznámky, když tráví příliš času u zrcadla. „Je to skvělé. Nechápu, že jsem na to nepřišla dříve,“ smála se. Jejím největším přáním je, aby se její manžel uzdravil a porazil rakovinu, která přišla jako blesk z čistého nebe. „Jsme pozitivní, myslíme jen na to dobré,“ dodala pro Daily Mail.

