Pár dělí třicet let a jsou spokojení, rodina má ale strach o dědictví

„Vždy jsem měla partnery, kteří byli výrazně starší než já. Moje rodina na to byla zvyklá a nepřekvapilo je, že jsem se ve dvaadvaceti zamilovala do muže, který je o třicet let starší. Rodina mého muže to ale nepřijala tak v klidu,“ uvedla Alyssa.

Její muž má totiž dvě děti v jejím věku a s ohledem na to, že je velmi bohatý, mají starosti o případné dědictví a mladinkou Alyssu nazývají zlatokopkou. A to i přes fakt, že už je pár sezdaný a mají spolu malého syna.

„Kdykoli jsme se měli sejít, bylo to velmi emocionální a vypjaté. Měli o mě špatné mínění. Nebylo to příjemné. Začalo se to měnit k lepšímu až ve chvíli, kdy se nám narodil náš společný syn a rodina viděla, jak moc ho milujeme, a sami k němu přilnuli. Začali mě už brát jako součást rodiny, ale stále je tam strach, že bych snad rodinu mohla obrat o peníze,“ pokračovala žena. Ta má z předchozího vztahu ještě dvě dcery ve věku třinácti a jedenácti let. Dohromady tedy mají pět dětí.

Mark je sice velmi movitý podnikatel, ale ani Alyssa není bez peněz. Má vlastní oděvní značku a dokáže si vydělat dostatek peněz, aby sama uživila tři děti a zajistila jim kvalitní život a nákladná studia. „Nepotřebuji nikoho, kdo by se o mě postaral po finanční stránce. Ale lidem to nevysvětlíte, mají svou pravdu a koukají se na vás skrz prsty. Proto bych všem v podobné situaci vzkázala, ať se rozhodně na nikoho neohlíží a jsou s tím, koho milují,“ doplnila pro server Whatsthejam.