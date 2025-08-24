„Potkal jsem Yugen, když jsem byl na dovolené v Africe. Nikoho jsem nehledal. Seděl jsem v kavárně, pil kávu a přemýšlel nad tím, co se životem. Vedle mě seděly dvě ženy, které si povídaly a daly se do řeči i se mnou. Hned mezi námi přeskočila jiskra a dohodli jsme se, že se sejdeme druhý den,“ vyprávěl začátky jejich velké lásky Brian.
Yugen měla za to, že je Brian mnohem mladší, protože podle ní vypadal skvěle. Proto se ani na věk neptala. Když jí řekl, že je o čtyřicet let starší, nešokovalo ji to. Už do něj byla zamilovaná a věk pro ni nehrál žádnou roli. Měla pocit, že našla spřízněnou duši a muže, se kterým by mohla být po zbytek života.
„Po dovolené jsme odletěli do Anglie, odkud Brian pochází. Já jsem tehdy žila v Africe a všechno pro mě bylo v nové zemi jiné,“ uvedla Yugen. Brian měl za sebou velmi těžké období. Před několika lety přišel během dvou let hned o čtyři členy rodiny. Nejprve byla zavražděna jeho dcera a později si život sama vzala jeho žena. Zůstal mu jen syn a rodiče, kteří ovšem krátce poté zemřeli také.
„Byl jsem už jen já a můj dospělý syn. Už jsem nehledal lásku, myslel jsem, že to se mě nemůže týkat. Nevěřil jsem na nové vztahy. Když mě to potkalo, byl jsem překvapený, ale velmi šťastný. Pracoval jsem dříve jako policista, byl jsem zvyklý na pravidelný pohyb i režim. Byl jsem v kondici a myslím, že díky tomu nejsem jako ostatní muži v mém věku,“ doplnil.
Nyní pomýšlejí na společného potomka a věří, že se jim podaří brzy přivést na svět zdravé miminko. Chtějí být příkladem pro další páry, které mezi sebou mají větší věkový rozdíl. „Moje dřívější rodina už je jen můj syn a ten mi lásku přeje. Rodina mojí ženy zprvu nadšená nebyla, ale nyní už vědí, že to myslíme vážně a milujeme se,“ dodal Brian v pořadu Only Human.