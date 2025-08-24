Věkový rozdíl čtyřiceti let je jako nic, říká zamilovaný pár

Autor:
  11:28
Dvaatřicetiletá Yugen a dvaasedmdesátiletý Brian z Velké Británie mají mezi sebou věkový rozdíl čtyřicet let. Když se seznámili, bylo Yugen šestadvacet a málokdo věřil, že spolu vydrží. Přesto jejich láska trvá a jsou příkladem pro všechny páry, které mezi sebou mají větší věkový rozdíl.
Yugen a Brian jsou do sebe velmi zamilovaní i po několika letech.

Yugen a Brian jsou do sebe velmi zamilovaní i po několika letech. | foto: Profimedia.cz

Yugen a Brian
Yugen a Brian
Yugen a Brian
Yugen a Brian
5 fotografií

„Potkal jsem Yugen, když jsem byl na dovolené v Africe. Nikoho jsem nehledal. Seděl jsem v kavárně, pil kávu a přemýšlel nad tím, co se životem. Vedle mě seděly dvě ženy, které si povídaly a daly se do řeči i se mnou. Hned mezi námi přeskočila jiskra a dohodli jsme se, že se sejdeme druhý den,“ vyprávěl začátky jejich velké lásky Brian.

Yugen a Brian jsou do sebe velmi zamilovaní i po několika letech.
Yugen a Brian
Yugen a Brian
Yugen a Brian
5 fotografií

Yugen měla za to, že je Brian mnohem mladší, protože podle ní vypadal skvěle. Proto se ani na věk neptala. Když jí řekl, že je o čtyřicet let starší, nešokovalo ji to. Už do něj byla zamilovaná a věk pro ni nehrál žádnou roli. Měla pocit, že našla spřízněnou duši a muže, se kterým by mohla být po zbytek života.

„Po dovolené jsme odletěli do Anglie, odkud Brian pochází. Já jsem tehdy žila v Africe a všechno pro mě bylo v nové zemi jiné,“ uvedla Yugen. Brian měl za sebou velmi těžké období. Před několika lety přišel během dvou let hned o čtyři členy rodiny. Nejprve byla zavražděna jeho dcera a později si život sama vzala jeho žena. Zůstal mu jen syn a rodiče, kteří ovšem krátce poté zemřeli také.

„Byl jsem už jen já a můj dospělý syn. Už jsem nehledal lásku, myslel jsem, že to se mě nemůže týkat. Nevěřil jsem na nové vztahy. Když mě to potkalo, byl jsem překvapený, ale velmi šťastný. Pracoval jsem dříve jako policista, byl jsem zvyklý na pravidelný pohyb i režim. Byl jsem v kondici a myslím, že díky tomu nejsem jako ostatní muži v mém věku,“ doplnil.

Nyní pomýšlejí na společného potomka a věří, že se jim podaří brzy přivést na svět zdravé miminko. Chtějí být příkladem pro další páry, které mezi sebou mají větší věkový rozdíl. „Moje dřívější rodina už je jen můj syn a ten mi lásku přeje. Rodina mojí ženy zprvu nadšená nebyla, ale nyní už vědí, že to myslíme vážně a milujeme se,“ dodal Brian v pořadu Only Human.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tajemství, která vyšla na povrch až po smrti slavných tváří

Někdy šlo o maličkosti, jindy se odhalila tajemství, z kterých mrazilo. Podívejte se do naší galerie, o kterých slavných hvězdách vyšlo najevo něco šokujícího až po jejich smrti. Patří sem zpěvačka...

Když slavní ztratí milovaného. Nečekaná úmrtí v životě celebrit

Ztráta blízké osoby je pro každého neštěstí, i když z tohoto světa neodešel za tragických okolností. Jakmile jde ale o úmrtí, které nebylo přirozenou smrtí, je bolest ještě o něco větší. Podívejte se...

Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes

Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...

„Moc“ pro někoho, akorát pro Itálii. Hana Vagnerová našla v Římě skutečný domov

Premium

Točí v Itálii, castingy má v Americe, partnera ve Francii, a přesto se stále objevuje i na českých obrazovkách. Hanu Vagnerovou můžete aktuálně vidět ve filmu Pod parou. My s ní kromě tématu nového...

Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry

Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...

Léto vyvolává nostalgii. Neubíjejte se vzpomínkami, žijte tady a teď

Léto je pro mnoho žen obdobím, kdy je ovládne vnitřní pocit, že čas nabírá zcela jiný rytmus. A to je najednou nutí přemýšlet o tom, co bylo a co už dávno není. Je ovšem důležité umět z těchto pocitů...

24. srpna 2025

Co nám poví mraky? Věštěte z oblohy jako Řekové, beránci přináší radost

Víte o tom, že svou budoucnost můžete vyčíst při pohledu na nebe? Zkuste to, je to zábavná činnost na letní lelkování na dece a leckdy se to i vyplní.

24. srpna 2025

Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes

Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...

24. srpna 2025

Letní záněty močových cest: co je spouští a jak se jim bránit

Slunce, koupání a cestování, to všechno může znamenat pro močové cesty riziko. V létě totiž přibývá zánětů i jiných urologických potíží. Poradíme vám, na co byste si měli dát pozor a jak případné...

24. srpna 2025

Růžová z řepy, modrá ze zelí. Jak na potravinářská barviva po domácku

Chystáte tematickou party nebo třeba narozeninový dort a chcete, aby váš kulinářský výtvor zářil co nejzářivějšími barvami? Nejnovější trend je vlastně návrat ke kořenům – kupovaná potravinářská...

24. srpna 2025

Houbová polévka s bramborami

Houbová polévka s bramborami
Recept

Lehké

30 min

Chodíte rádi na houby? Pokud ano, jistě upotřebíte recept na výtečnou polévku.

Vidět prsa manželky? Nepřijatelné. Historička o sexu i seznamování v 19. století

Premium

Historička Lenka Křížová se zabývá životem v 19. století. Vydala knihu o milenkách, manželkách a matkách, které to tehdy neměly vůbec snadné. Pokrytecká společnost tolerovala návštěvy mužů v...

23. srpna 2025

Z tlouštíka normální chlap. Muži se to povedlo díky tvrdé dřině

Šestatřicetiletý Dale Forrest měl dříve nadváhu a lékař si s ním nevěděl rady. V roce 2015 se mu podařilo výrazně zhubnout, ale kila kvůli osamělosti a depresím nabral zpět. Nyní má za sebou...

23. srpna 2025  12:04

Drinky proti horku: skvěle chutnají a ještě fungují proti pocení

Pomocí našich receptů posílíte svůj krevní oběh a zmírníte nepříjemné pocení. A jeden super čaj dokonce působí zázračně i proti bolestem hlavy. Vyzkoušejte naše letní drinky.

23. srpna 2025

Horoskop pro každé znamení na 35. týden roku 2025

Jaký pro nás bude přelom prázdnin a nového školního roku podle hvězd? Berani, neskládejte se z přicházejícího září. Každý den je zázrak, i ten podzimní. Váhy, vy budete řešit vztahy. Buď ty minulé,...

23. srpna 2025

Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry

Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...

23. srpna 2025

Křečové žíly: dědičné riziko, které vás může zaskočit. Poznejte příznaky včas

Geny hrají v případě chronického žilního onemocnění velkou roli. Díky správně nastavené léčbě a úpravě životosprávy lze však jeho projevy a rozvoj zmírnit.

23. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.