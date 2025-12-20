Třiadvacetiletý věkový rozdíl je podle ženy ideální. Má za to, že starší muži už mají srovnané životní priority, nechtějí experimentovat a raději volí klidný rodinný život. Ten si vybrala i sama Gianna, společně totiž už přivedli na svět potomka.
„Když někam jdeme, myslí si, že jsem Gregova dcera a naše dcera je jeho vnučka. Baví mě pohledy lidí, když řekneme, že jsme pár. Moc to nechápu, protože můj muž podle mě vypadá mladě a já sama bych mu jeho skutečný věk nehádala. Možná já vypadám mladší, než doopravdy jsem, kdo ví. Jsem šťastná, že je mým manželem právě Greg. Nemohla jsem potkat laskavějšího muž,“ uvedla blondýnka.
Nyní je Gianna opět v očekávání a na svět brzy přivede jejich druhé dítě. Vztah se starším mužem je podle ní idylický a jediné „skvrny na slunci“ vytváří lidé, kteří jim vztah nepřejí a chtějí je od sebe odehnat. „Pochybuji, že by se někomu povedlo rozbít tak silné pouto. Lidé ale stále touží po našem rozchodu. Nerozumím tomu, proč je někomu trnem v oku pár, který ani osobně neznají,“ kroutí nad reakcemi některých lidí žena hlavou.
Vadí jí i výroky, které se točí okolo peněz. Podle mnohých je s Gregem jen kvůli penězům. Tomu ale oponuje, protože si sama jako modelka vydělá velké peníze a uživila by se velmi obstojně i bez partnera. „Je to nesmysl. A kdo nás opravdu zná, tak to ví. Nevím, proč se lidé stále snaží zpochybňovat lásku dvou lidí. Věk nehraje žádnou roli. Jsme svoji, milujeme se a já pevně věřím, že spolu budeme i jako babička s dědečkem,“ doplnila pro The Sun.