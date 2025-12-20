Lidé nás mají za otce s dcerou, říká žena s o třiadvacet let starším mužem

Autor:
  10:39
Třiadvacetiletá Gianna D’Alessio se do svého partnera Grega zamilovala okamžitě. Tehdy ještě ani nevěděla, kolik je mu let. Nenapadlo ji, že by mohl být o třiadvacet let starší. „Byla to láska na první pohled. Věděla jsem od prvního setkání, že je to skvělý člověk,“ uvedla kráska.
Pár dělí věkový rozdíl třiadvacet let. Skvěle jim to klape, ale lidé je mají za...

Pár dělí věkový rozdíl třiadvacet let. Skvěle jim to klape, ale lidé je mají za otce a dceru. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Gianna D’Alessio
Gianna D’Alessio
Gianna D’Alessio
Gianna D’Alessio
7 fotografií

Třiadvacetiletý věkový rozdíl je podle ženy ideální. Má za to, že starší muži už mají srovnané životní priority, nechtějí experimentovat a raději volí klidný rodinný život. Ten si vybrala i sama Gianna, společně totiž už přivedli na svět potomka.

Pár dělí věkový rozdíl třiadvacet let. Skvěle jim to klape, ale lidé je mají za otce a dceru.
Gianna D’Alessio
Gianna D’Alessio
Gianna D’Alessio
7 fotografií

„Když někam jdeme, myslí si, že jsem Gregova dcera a naše dcera je jeho vnučka. Baví mě pohledy lidí, když řekneme, že jsme pár. Moc to nechápu, protože můj muž podle mě vypadá mladě a já sama bych mu jeho skutečný věk nehádala. Možná já vypadám mladší, než doopravdy jsem, kdo ví. Jsem šťastná, že je mým manželem právě Greg. Nemohla jsem potkat laskavějšího muž,“ uvedla blondýnka.

Nyní je Gianna opět v očekávání a na svět brzy přivede jejich druhé dítě. Vztah se starším mužem je podle ní idylický a jediné „skvrny na slunci“ vytváří lidé, kteří jim vztah nepřejí a chtějí je od sebe odehnat. „Pochybuji, že by se někomu povedlo rozbít tak silné pouto. Lidé ale stále touží po našem rozchodu. Nerozumím tomu, proč je někomu trnem v oku pár, který ani osobně neznají,“ kroutí nad reakcemi některých lidí žena hlavou.

Vadí jí i výroky, které se točí okolo peněz. Podle mnohých je s Gregem jen kvůli penězům. Tomu ale oponuje, protože si sama jako modelka vydělá velké peníze a uživila by se velmi obstojně i bez partnera. „Je to nesmysl. A kdo nás opravdu zná, tak to ví. Nevím, proč se lidé stále snaží zpochybňovat lásku dvou lidí. Věk nehraje žádnou roli. Jsme svoji, milujeme se a já pevně věřím, že spolu budeme i jako babička s dědečkem,“ doplnila pro The Sun.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Slavné ženy, které odhalily v roce 2025 intimní části těla

Ňadra se dmoucí ukázalo letos mnoho slavných žen.

Některé slavné krásky jsou natolik stydlivé, že i na VIP akce nosí oblečení až ke krku. Jiné zase ukazují ňadra, jako by to byla naprosto běžná věc. Podívejte se, které slavné ženy dnes vynesly...

Chtěla obří ňadra i vagínu, sen si modelka nestihla splnit. Vypadla z balkonu

Mary Magdalene

Modelka, vlastním jménem Denise Ivonne Jarvis Gongora, si říkala Mary Magdalene a ráda šokovala extrémním vzhledem. Závislá byla na plastikách i tetování a pomalu se měnila k nepoznání. Chtěla být...

V pětatřiceti je žena stále pannou, nemůže najít toho pravého

Ještě v pětatřiceti letech je žena pannou. Za své rozhodnutí o početnosti se...

Lauren Harkinsová z USA nechtěla držet krok s ostatními za každou cenu a neměla v plánu dát své panenství muži, který za to nestojí. Zatímco jiné ženy v jejím věku už mají několik potomků a...

Kýč, umělá prsa a minisukně. Victoria Beckhamová nebyla vždy symbolem vkusu

Návrhářka a bývalá Spice Girl Victoria Beckhamová si silikonové implantáty...

Victorie Beckhamové je nyní všude plno. Nejen, že o ní vyšel životopisný dokument na Netflixu, díky manželově pasování na rytíře je nyní šlechtičnou. Její módní značka si možná i díky tomu získává...

Příběh Santova obleku. Nestojí za ním limonáda, původně byl hnědý i otrhaný

Ve Velké Británii před Vánoci rozhodně nemrzlo. Ženy si mohly opravdu užít.

Je to jeden z nejikoničtějších oděvů v dějinách: červený kabát a kalhoty lemované bílou kožešinou a opasek z tmavé kůže, čepička s bambulí nebo rolničkou. Kde přišel Santa Claus ke svému obleku?...

Lidé nás mají za otce s dcerou, říká žena s o třiadvacet let starším mužem

Pár dělí věkový rozdíl třiadvacet let. Skvěle jim to klape, ale lidé je mají za...

Třiadvacetiletá Gianna D’Alessio se do svého partnera Grega zamilovala okamžitě. Tehdy ještě ani nevěděla, kolik je mu let. Nenapadlo ji, že by mohl být o třiadvacet let starší. „Byla to láska na...

20. prosince 2025  10:39

Rychlý styling bez kompromisů: Jak na trendy účesy roku 2026

Ve spolupráci
Vysokorychlostní žehlička na mokré vlasy Artemiss

Největším trendem současnosti je svoboda a přirozenost. Spíš než módní diktát konkrétního „looku“ jde o vyjádření osobnosti pomocí střihu i stylingových technik. Jak rychle a jednoduše vytvořit...

20. prosince 2025

Nejdou nahmatat, umí zázraky. Tyto dárky si letos musíte nadělit k Vánocům

Ilustrační snímek

Byt nazdobený, cukroví napečené. Dárky pro své blízké máte nakoupené a dokonce už i zabalené. A co vy, darujete si letos něco pod stromeček? Nemáme na mysli narychlo vybrané pyžamo v nákupáku ani tu...

20. prosince 2025

Dopřejte si digitální detox. Ulevíte vztahům i svému spánku

Ilustrační foto

Místo, aby byl telefon vaším pomocníkem, v reálném světě „sloužíte“ spíš vy jemu. Znáte to? Kdy naposledy jste při procházce nechali mobil doma nebo ho co hodinu nekontrolovali? Je čas na změnu!...

20. prosince 2025

Nemoc, která zabíjela celé generace. Jak jsme na tom s tuberkulózou dnes?

Rentgenový snímek plic ženy, která onemocněla tuberkulózou.

Tuberkulóza byla po staletí jednou z nejděsivějších nemocí. V Česku se ji podařilo téměř vymýtit a plošné očkování bylo zrušeno. Odborníci ale varují: bakterie nezmizela. Kdo je dnes v ohrožení?

20. prosince 2025

Kdo se v roce 2025 odvázal s účesy? Tyto hvězdy opravdu zazářily

Extravagance roku 2025 rozhodně co se účesů vládla na plné čáře.

Obyčejné účesy už u hollywoodských hvězd tolik neletí. Slavné ženy se snaží být co nejvíc originální a na červeném koberci se ukazují s roztodivnými účesy i barvami vlasů. Podívejte se do naší...

20. prosince 2025

Horoskop pro každé znamení na 52. týden roku 2025

Ilustrační snímek

Rok 2025 se pomalu chýlí ke konci a čekají nás nejvýznamnější svátky. Jaké Vánoce nám hvězdy připravily? Panny, nejraději byste každého pohostily, ale když si toho na sebe naberete moc, únava se...

20. prosince 2025

Barevné topinky

Barevné topinky
Recept

Střední

45 min

Skvělý recept na slavnostní občerstvení.

Zdravé miminko i letadlo. Nová léčba mění lidem se svalovou atrofií život, líčí lékařka

Premium
Bez pomoci si neuvaří ani čaj, nenajedí se, nenapijí, nevyčistí si zuby a při...

Bez pomoci si neuvaří ani čaj, nenajedí se, nenapijí, nevyčistí si zuby a při seznámení vám nepodají ruku, přestože by chtěli. Brání jim v tom spinální svalová atrofie. Nemoc, při níž postupně...

19. prosince 2025

Dětská práce? Je to jinak, syna na sítích vypustit nedokážu, píše Dominik Vršanský

Premium
Moderátor Dominik Vršanský

Svého syna Alexe jsem před kameru nikdy nutit nemusel, on ji vyhledává. Čas od času se mi ovšem po zveřejnění videa na instagramu vynoří na mysli známé dilema: Poděkuje mi v budoucnu, nebo spíš...

19. prosince 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vaše krása si to zaslouží! Fény a styling na vlasy jsou praktický dárek, který ocení každá žena

Ve spolupráci
Ilustrační snímek

Péče o vlasy rozhodně nekončí u vlasové kosmetiky. Fény, žehličky a kulmy jsou luxusní i praktický dárek, který má i hlubší význam. Šetří čas a přispívá k pohodlí a sebevědomí!

19. prosince 2025  13:30

Jednovaječná dvojčata měla snový porod, přivedla na svět děti v jeden den

Sestry jsou jednovaječná dvojčata. Už jako děti toužily po společném...

Jednovaječná dvojčata Alex Melia a Faye Shore z Liverpoolu od mala dělala vše společně. A už jako malé dívenky si vysnily, že se jednou stanou matkami ve stejný den. Pak na to ale zapomněly a nic...

19. prosince 2025  8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.