Pár dělí pětačtyřicet let, žena se nyní bojí o partnerův život

Nova potkala Jamese poprvé na online seznamce, kde byla oslovena, zda by se mohl James stát jejím „sugar daddym“. Chtěl ji sponzorovat a starat se o ni. „Potkali jsme se poprvé v době, kdy ve světě propukla pandemie koronaviru. Zamilovali jsme se. Hned mi bylo jasné, že nejde o žádný románek na chvíli. Už je to pěkně dlouhá doba a stále jsme zamilovaní,“ uvedla v minulosti pro server Dailystar.

Nyní ale radost střídá strach. Má velké obavy, že se jednoho dne probudí a najde vedle sebe svého milovaného Jamese po smrti. Její obavy jsou natolik velké, že kvůli tomu mívá silné úzkosti i panické ataky.

„Snažím se užít si každý den, který pro sebe máme. Žiju tak, jako kdyby měl být každý den ten poslední. Nikdy dřív jsem si tolik neužívala, že mohu být na světě s milovanou osobou. Hodně to změnilo můj pohled na život. Dřív jsem si nedokázala představit, že bych byla bez něj. Hodně o všem mluvíme a už se začínám smiřovat s tím, že tu se mnou nebude věčně,“ pokračovala.

James nechce veřejně odhalovat svou identitu, takže všechny společné fotografie upravují, aby měl rozostřený obličej. Dělají to kvůli Jamesově rodině a dětem. „James je velmi velkorysý. Chce po mně pouze chránit soukromí, a to mu dopřávám. Já mu děkuji za to, že on mi nevyčítá mou bisexualitu a slabost pro ženy. Nikdy předtím jsem nepotkala někoho tak rozumného a milého,“ dodala.