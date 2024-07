Bylo to wow, bude to láska? Nic nepředstírejte a sledujte signály

Babičky tomu říkaly, že se nám zapalují lýtka a v létě snad jakoby hořely jasným plamenem: je jedno, jestli je to Pedro z neapolské pizzerie, animátor Abdoul z hotelu v Tunisu nebo Standa, kterého jsme potkali u stánku s hotdogy na Mácháči. V létě jako bychom odhodily všechny zábrany i chuť schovávat se doma a čile flirtujeme. Dáme už potisící šanci seznamkám, přijmeme pozvání na kafe a vrháme se do krátkých vzplanutí.

Proč tomu tak je? Máme šanci přitáhnout si k sobě perfektního muže? A jak z horké letní lásky poznat šanci na kvalitní dlouhodobý vztah? Vyzpovídali jsme psychoterapeutku i vztahovou lektorku, které poradily, jak svou šanci na „něco smysluplného“ zvýšit.

Vrchol sezony

Dámy a pánové, nacházíme se na samotném vrcholu seznamovací sezony, prosím zadejte se! Léto je v tomto ohledu fascinující, protože v otázce seznamování jako by do nás někdo píchl adrenalinovou injekci.

„Světlo, kterého je v letních měsících dostatek, obecně ovlivňuje příznivě naší psychiku i zdraví. Pobytem venku za slunečných a teplých dnů si vytváříme základ pro tvorbu vitaminu D, který je důležitý pro naši náladu, má pozitivní vliv na deprese. Pobyt v přírodě a na sluníčku také pomáhá regulovat uvolňování hormonu štěstí. V létě jsme tedy obecně uvolněnější, oblečení je barevnější a také ho je méně, v době dovolených jsme navíc většinou více bezstarostní, máme čas, je obecně více příležitostí být venku a jsme i mnohem více naladěnější na všímavost. Fungujeme v jiném režimu,“ popisuje téměř fatální změnu našich osobností psychoterapeutka z Institutu moderní lásky Jiřina Hermanová.

Ať už toužíme po životní změně, po potvrzení, že jsme stále sexy, po jednorázovém sexu nebo po dlouhodobém vztahu, naše těla vysílají signály. Záříme, usmíváme se na všechny strany, dychtivě mapujeme své okolí a všímáme si každého náznaku náklonnosti.

„Výzkumy antropoložky Helen Fisher potvrzují, že léto je pro sex jedno z nejideálnějších období. Češi a Češky se nebudou v tomto ohledu nějak příliš lišit od jiných národů. Když neplánujeme vztah jako dlouhodobý, můžeme být více sami sebou, protože nám až tak moc nezáleží na tom, co si o nás ostatní myslí,“ potvrzuje terapeutka.

Jenže, co když jsme citlivé duše a krátké aférky nám ubližují? „Jsou lidé, kteří chtějí zažívat převážně jen krátkodobé vztahy, zažívat prvotní vzrušení a radost ze společného objevování. Po relativně krátkém čase se ve vztahu začne objevovat přece jen náznak rutiny, a pak vztah končí. Je proto na místě se sám/sama sebe zeptat: „ustojím sex na jednu noc nebo sérii jednorázových sexů, aniž by to mně nebo někomu ublížilo?“,“ radí Jiřina Hermanová.