Už se nebojím, že řeknu hloupost, říká Kvízová dáma z pořadu Na lovu

Dagmar Jandová, známá jako Kvízová dáma ve vědomostním pořadu Na lovu. | foto: Anna Kovačič

Elegantní a usměvavá, přitom neúprosná v televizních soutěžích. Dagmar Jandová, známá jako Kvízová dáma ve vědomostním pořadu Na lovu, prozrazuje, jak se z meteoroložky stala lovkyní soutěžících, proč ji baví vymýšlet otázky do deskových her a jak se učila zvládat stres před kamerou.

Jako lovci jste mezi sebou s novou řadou pořadu přivítali i posilu v osobě moderátora Libora Boučka, který v soutěži „loví“ pod přezdívkou Žolík. Těšila jste se na něj?
Moc. S Liborem jsme se už několikrát potkali i mimo natáčení na nejrůznějších akcích. Taky jsme soutěžili s dalšími lovci v pořadu Máme rádi Česko, který Libor moderuje a kam jsme přišli posílit tým Vojty Kotka. Libor na mě vždycky působil moc sympaticky a měla jsem radost, že naše řady rozšířil zrovna on. Ve Hvězdném speciálu Na lovu byl dokonce dvakrát – a pokaždé ohromil svými znalostmi. Jednou byl v týmu, který porazil Doktora Vševěda, podruhé jeho družstvo zvítězilo nad Kalkulátorem. Ve finále odpověděl na většinu otázek, byl neuvěřitelně pohotový a rychlý. Kalkulátor mu právě tehdy nabídl, ať si to zkusí i z druhé strany.

Na rozdíl od ostatních lovců má nespornou výhodu v tom, že je zkušeným moderátorem. Vy, jeho kolegové, jste z úplně jiných profesí a vystupování před kamerou jste se museli teprve učit.
Ano, rozhodně to je Liborova silná stránka. My jsme na začátku s kamerami moc zkušeností neměli. Maximálně někdo z nás předtím soutěžil v nějakém televizním pořadu. Pro něj je velkou výhodou, že se kamery nebojí. Tréma z toho, že člověk neodpoví správně, samozřejmě zůstává, ale v jeho případě odpadá nervozita z natáčení, kterou jsme na začátku zažívali my.

Když zaslechnu zajímavou informaci, hned si z ní v hlavě udělám potenciální otázku do kvízové hry.

Vstoupit do diskuse

