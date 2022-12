KVÍZ: Jste expert na slang a hovorový jazyk?

Porozumět jazyku současné mládeže bývá obtížné, na to by musel mít starší člověk slovník. Ale chápat hovorové výrazy těch dříve narozených nebo různých zájmových skupin také nemusí být snadné. Slang a nespisovná mluva zkrátka nejsou zcela univerzální dorozumívací prostředky. A co vy, s kým se domluvíte? Máte dar rozumět všem?