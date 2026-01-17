Jak se stát michelinským kuchařem. Musíte se vzdát hodně věcí, ztratit přátele, líčí Ital

Michelinský chef Simone Cantafio (vpravo) připravuje se svým týmem menu pro lyžaře na Gourmet Ski Safari.

Martina Procházková
Žije v zemi Ladinů na severu Itálie, ale procestoval celý svět. A přesně tuto kombinaci přináší lidem na talíře. Michelinský chef Simone Cantafio hostí unikátní projekt na svazích Alta Badie: Gourmet Ski Safari. Lidem v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz vzkazuje: Nezáleží na tom, jak drahý pokrm servírujete, ale jestli do jeho přípravy vložil kuchař vášeň, protože tu v jídle poznáte hned.

Kde se u vás vzala láska k hrncům a vařečce?
Narodil jsem se v Miláně, ale celá moje rodina pochází z jihu Itálie. Moje matka, babička, všechny tety a vůbec ženy v rodině byly velmi dobré v kuchyni. Na jihu Itálie je kuchyně něco jako náboženství. Chvíle u stolu jsou pro nás důležitými momenty, které chceme sdílet, a také podstatným společným rodinným časem. A jsme vlastně skuteční šťastlivci, protože tamní produkty jsou opravdu hodně dobré a chutné.

Vyrostl jsem tedy se spoustou krásných vzpomínek, které vznikly kolem stolu, a nyní v dospělosti si uvědomuji to potěšení, které dokážeme spolu u stolu prožívat. A přesně tady se zrodila ta láska a přesně toto potěšení jsem se rozhodl šířit a učinit z něj svůj michelinský odkaz.

Takže toto je michelinský odkaz Simone Cantafia?
Ano, chci vidět lidi kolem stolu šťastné a chci, aby toto štěstí mohli s někým sdílet.

Moje žena je Japonka a já se do Japonska skutečně zamiloval. Strávil jsem tam nádherných pět let, miluju jejich skutečně hlubokou, dokonalou kulturu.

