Kde se u vás vzala láska k hrncům a vařečce?
Narodil jsem se v Miláně, ale celá moje rodina pochází z jihu Itálie. Moje matka, babička, všechny tety a vůbec ženy v rodině byly velmi dobré v kuchyni. Na jihu Itálie je kuchyně něco jako náboženství. Chvíle u stolu jsou pro nás důležitými momenty, které chceme sdílet, a také podstatným společným rodinným časem. A jsme vlastně skuteční šťastlivci, protože tamní produkty jsou opravdu hodně dobré a chutné.
Vyrostl jsem tedy se spoustou krásných vzpomínek, které vznikly kolem stolu, a nyní v dospělosti si uvědomuji to potěšení, které dokážeme spolu u stolu prožívat. A přesně tady se zrodila ta láska a přesně toto potěšení jsem se rozhodl šířit a učinit z něj svůj michelinský odkaz.
Takže toto je michelinský odkaz Simone Cantafia?
Ano, chci vidět lidi kolem stolu šťastné a chci, aby toto štěstí mohli s někým sdílet.
Moje žena je Japonka a já se do Japonska skutečně zamiloval. Strávil jsem tam nádherných pět let, miluju jejich skutečně hlubokou, dokonalou kulturu.