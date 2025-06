Část 1/8

Člověk by si měl dát vždycky pozor na to, co říká. Většinou se kontrolujeme, abychom v hněvu nevyhrkli něco zraňujícího, neprozradili tajemství, někoho se nedotkli. Ovšem pak tu jsou fráze, které se často vyslovují pro povzbuzení, jakoby v dobrém.

Mnohé z nich nicméně ne vždy platí. A pro určité lidi mohou být naopak i zdrcující, demotivující či toxické. Nepoužíváte je náhodou také vy?