Z Afriky vždy odjíždím s pocity vděčnosti, říká Miss World. Učí tam angličtinu

Miss World se stává soutěžící z České republiky! To jsou slova, která jste slyšela devátého března. Je tohle moment, který si budete pamatovat do konce života, nebo jste byla v takovém šoku, že si naopak nepamatujete vůbec nic?

Byl to obrovský nával emocí, na který nikdy nezapomenu. Bylo to hrozně zvláštní, během těch pár vteřin, kdy jsem čekala, jaká země zazní, mi před očima proběhl celý můj život. Minulost, přítomnost i vize budoucnosti. Tyhle myšlenky mi přišly automaticky, aniž bych se snažila nějak rozjímat. A pak už se to všechno semlelo tak rychle, že ani nevím jak.

Krása pro mě znamená emoci, která vyvolává radost nebo potěšení. Krása může mít mnoho podob. Není to jenom o vnějším vzhledu, může být ukrytá i v zážitku.