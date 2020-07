Ani Itálie, ani tichá domácnost. Proplujte krizí ve vztahu bez úhony

V dlouholetém soužití zažijeme hned několik velkých krizí, tak tomu prostě je. Ovšem i „malé přeháňky” umí potrápit. Zvláště tehdy, kdy se objevují častěji. Přesto nesmíte porovnávat svůj život s jinými. To je základem úspěchu.

Co člověk, to jiné požadavky, odlišné tužby, rozdílné nastavení mysli. V první řadě si uvědomte svůj postoj k lásce. Co od protějšku očekáváte a jaká by měla být společná budoucnost. Ač nikdy nevíme, co se v příštích vteřinách stane, mít vyjasněné základní hodnoty je pro šťastné partnerství nutností.

Zrcadlo pravdy

A teď přichází na řadu snad nejtěžší úkol, nahlédnutí do sebe samotné. Musíte si totiž uvědomit své chyby a na nich následně zapracovat. Pokud například víte, že jste žárlivá, snadno se rozčílíte, nejste příliš tolerantní, pravděpodobně budou hádky na denním pořádku, což na hodnotě vztahu nepřidá.

Nejlépe uděláte, když si s drahou polovičkou sednete a bez okolků a v klidu si řeknete, co vám navzájem vadí. A pak společně najdete řešení, které bude vyhovovat vám oběma. Pouze tímto způsobem budete předcházet potencionálním neshodám. Protože většina hádek vzniká kvůli naprostým prkotinám, bohužel.

Zkuste se obrnit a „nebouchnout“ při každé maličkosti.

Dva jsou více než jeden

V případě, že se dostaví krize jako taková, ne žádná „nicotná” hádka, komunikujte. Nezavírejte se do sebe. Jakmile už dva týdny a déle jste nespokojená, umíte pojmenovat problém, proč tomu tak je, jednejte. Pamatujte, nikdy nic sama nevyřešíte. Ani ryze osobní záležitosti.

Mluvte o všech niterných pocitech, které vás zevnitř pomalu sžírají. Podle reakce partnera poznáte, jestli to, co budujete, má smysl. Ten, kdo vás miluje celým srdcem, bude mít pochopení a bude se snažit vám jít naproti. Udělá maximum pro vaše štěstí.

Pomoc odborníka

Někdy se ve vztahu ocitneme ve slepé uličce. Neházejte vinu jeden na druhého. Když o sebe nechcete přijít, vyhledejte vztahového kouče. Párová terapie je skvělá věc. Ve většině případů bývá ku prospěchu věci promluvit si před někým nestranným.

Je ale faktem, že dostat partnera na sezení nemusí být vždycky snadné. Jestli bude odmítat, nekřičte. Dejte mu prostor. Žádná ultimáta. Vyjednávejte obezřetně. Lze také použít taktiku: jednou to zkusíme a uvidíme. Muži totiž nesnáší pocit, že jsou tlačeni do kouta.

Útěk

Překonat krizi lze také tak, že se vymaníte ze zažitého stereotypu. Poproste členy rodiny, aby vám pohlídali potomstvo, a naplánujte si alespoň týdenní dovolenou. Důležité je, aby to byl zasloužený oddych pro oba. Musíte najít kompromis. Jakmile se jeden bude muset ve všem podřizovat druhému, nikdy to fungovat nebude.

Dopřejte si společný relax, kdy zapomenete na práci, odhodíte mobily a notebooky a nebudete myslet na to, co se děje doma ve vaší nepřítomnosti. Máte jedinečnou šanci znovu zažehnout vyhasínající jiskru vášně a souznění, udělejte pro to maximum.

Terapeut je skvělým prostředníkem pro pošramocené vztahy. Musíte ale chtít na partnerství pracovat oba.

Žena, nebo otrok?

Koho by neunavovalo být neustálým otrokem všech lidí žijících v jedné domácnosti? Snažit se vyjít všem vstříc, přitom zapomínat na své potřeby. Když nebudete žít život dle svého, jednou z vás veškerá energie vyprchá. Neostýchejte se zavést nová pravidla, dokud je čas.

Všechny členy rodiny zaúkolujte, včetně malých dětí. Pamatujte si, nejste otrokem, a upřímně, zvláště maminky se do této role často staví samy. Pak se není čemu divit, že se časem dostanete do patové situace, kdy pro nedostatek volných chvil a nakumulovaný stres začne vztah procházet častějšími a častějšími krizemi. Myslete na to, že ani váš partner by nikdy neměl být na druhé či třetí koleji.

Zazvonil zvonec

Někdy i ta sebevětší romance neskončí „happyendem”. Než se ovšem nahlas rozejdete, opravdu dobře si tento krok rozmyslete. Jakmile jednou vyslovíte slovíčko konec, není cesty zpět. Ač se mnoho partnerů k sobě po jisté době vrací, nikdy to již není takové.

Pokud už vás vztahový monolit nebaví a udělala jste, co bylo ve vašich silách, přesto to bylo k ničemu, nečekejte na lepší zítřky. Obíráte se jen o čas, kdy můžete najít někoho, s kým to bude klapat na výbornou. Vyvarujte se vyhrocených hádek, bojů o děti a podobně. Kamarádi s partnerem zůstávat nemusíte, nicméně úcta je na místě. Stále jste totiž rodiči.



Pokud svého muže nenávidíte, neřeknete o něm nic hezkého, nezůstávejte s ním jen kvůli dětem či obavám z budoucnosti.

Desatero pro partnerskou krizi