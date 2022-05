Už mám prsa i z boku. Matka tří dětí získala ve Vysněné kráse křivky

„Jsem maminka tří dětí a na těle to nechalo známky,“ svěřila se třiatřicetiletá Kristýna Deme. Křehká a štíhlá protagonistka nepopírá, že do pořadu TV Prima Vysněná krása „přišla hlavně kvůli plastice prsou.“ Od proměny si slibuje spolu s návratem ženskosti i vyšší sebevědomí.

Nikdy neměla plný dekolt, po druhém těhotenství prý byla její prsa ještě „koukatelná“, ale po třetím „už tam nejsou žádná“. Kristýna má proto problém nejen ukázat se v plavkách na koupališti, ale i vyhlížet sebejistě. O sebevědomí ji připravil i vztah s žárlivým partnerem. Mezi partnery byl po opakovaných rozchodech problém v důvěře, Kristýna připustila, že si ublížili navzájem a už se přes to nedokázali přenést. A tak po devítiletém vztahu skončila se třemi dětmi sama.

Pevné sesterské pouto

V pořadu ji proto podporovala sestra Iveta Rožnovjáková, která je Kristýninou výraznou souputnicí i v běžném životě, pomáhá jí třeba s hlídáním dětí. „Obdivuji ji, jak to zvládá,“ říká pyšně sestra Iveta. Doufá, že díky proměně bude Kristýna zase svá, jako byla kdysi.

Mladé mamince Kristýně chybělo před proměnou sebevědomí.

Obě sestry se mají rády a opakovaně si to v objetí zdůrazňují. A to i před zrcadlem pravdy, před nímž musela Kristýna odhodit župan a říct sbohem tomu, co na sobě nemá ráda. „Je něco jiného, když člověk na sebe kouká doma sám v zrcadle a ví, že se s tím musí smířit, než když se na sebe dívá před lidma – cizíma lidma – a před kamerou,“ povzdechla si s tím, že je to traumatizující. Ale přesto se realisticky zasnila: „Ať ta prsa, co něco zažila, jsou konečně hezčí.“

„Máte zlatý ruce, paní doktorko“

S chutí ke změně se vydala na bratislavskou kliniku Yes Visage, kde se jí ujala doktorka Barbora Brezová: sama matka tří dětí, kterou překvapila svou křehkostí. „Vypadáte, že je vám patnáct,“ smála se odbornice. Podle ní je Kristýna na změnu ideální kandidátkou, po dětech je zákrok zasloužený a vrátí jí ženskost a sebevědomí.

Pohovořily spolu o představách o nových ňadrech – Kristýně se příčí umělý dojem, jejím ideálem jsou přirozená ňadra. „Jako kdybyste se s nimi narodila,“ chápe ji lékařka. Rozhodla o umístění implantátu o objemu 250 až 300 mililitrů, a to k poměru k hrudníku i třeba k výšce, které chtěla vložit pod prsní sval. „Musíme uvažovat i tak, aby se tam implantát vešel a netlačil na jizvu.“

Zákrok po nezbytných předoperačních vyšetřeních proběhl v celkové narkóze, trval zhruba hodinu a Kristýna po něm zůstala jednu noc na klinice. „Noc byla náročná, bolelo to, ale bude to stát určitě za to,“ zachovávala si optimismus Barbora a objala operatérku: „Máte zlatý ruce!“

Kristýna si užívá nová prsa.

Při uložení implantátu pod prsní sval nemůže být sval namáhaný, a tak se opět zapojila sestra Iveta: starala se o Kristýnu i její děti. „Pro krásu se musí trpět, viď,“ připomněla protagonistce proměny známé pořekadlo. Tu pak překvapilo, že nemohla vykonávat tolik samozřejmých činnosti jako otevřít si dveře od bytu nebo obléknout si tričko. Když to dokázala, předvedla se před Ivetou: „Už mám prsa i z boku!“ Radostně se dívala do zrcadla a spokojeně dodávala, že větší by nechtěla, že už by si snad „musela dát na záda cihlu“.

Rozehnat celulitidu, vyhladit mimické vrásky

Kristýna vyrazila i k optometristovi Jakubovi Odcházelovi pro nové brýle. Nakonec si vybrala velmi podobné stávajícím. I když by optik z Lentiamo ocenil výraznější odklon, aby byla změna viditelná, byl rád, že je klientka spokojená.

V salonu u Tomáše Arsova se Kristýna dočkala hlavně rad, jak pečovat o vlasovou pokožku, protože samotná hříva je přirozená, nebarvená, pevná. Kadeřník radil, aby vlasy foukala fénem a nesušila je přirozeně, kvůli možnému tvoření plísní při přirozeném prosychání vlasů.

Proměňovaná Kristýna ulehla také na lehátko k Renatě Adamovičové v Yes Visage která jí neinvazivním přístrojem zkoušela rozehnat celulitidu: nejprve za pomoci speciálního přístroje rozproudila lymfu, pak pracovala s LED světlem a podtlakem, a na závěr zapnula laser, který působí do hloubky podkoží.

Vrásky řešit radši preventivně

Další zákrok se zaměřil na tváře. Kristýna si přála zredukovat drobné pigmentové skvrny a vrásky, doktorka Jana Paduchová se soustředila i na prevenci a zlepšení tónu, struktury a zpevnění pleti. Kristýna absolvovala laserové ošetření, vyplnění nosoretní rýhy kyselinou hyaluronovou, ošetření krevní plasmou a aplikaci botulotoxinu jako prevenci. „Když člověk zanedbá mimické vrásky, stanou se z nich vrásky statické,“ podotkla lékařka.

Kristýna si užila i závěrečné focení.

Na Schill Dental se díky perfektnímu stavu zubů mohla zubní hygienistka hned vrhnout na bělení, Kristýna pak vyfasovala i sadu pro domácí použití. „Jsem nadšená, jak moc je to opravdu vidět,“ radovala se maminka tří dětí ze změny odstínu.

„Pomohlo mi to mít se ráda“

Kristýna sama o sobě prohlásila, že je konzervativní, velmi uzavřená a nerada dává najevo, co se v ní děje. Díky pořadu se výrazně posunula dopředu v mnoha sférách. „Když se vidím v zrcadle, ráda na sebe koukám, pomohlo mi to mít se ráda. Dřív jsem spokojená sama se sebou nebyla ani trošku.“

Sebevědomě si pak vyzkoušela u Heleny Konarovské, odbornice na spodní prádlo, nové modely. Konarovská jí doporučila menší košíčky. „Tobě nikam neutečou, tobě zůstanou,“ zmínila jednu z výhod umělých prsou a poradila rovnou vybrat si i plavky.

Zatímco Kristýna by se odhodlala i k výraznějšímu modelu s průstřihy a vzory, sestra vsázela na decentnější pruhovaný model. „Hale, ty jedna konzervo, tebe jsem tady potřebovala,“ chechtala se Konarovská s tím, aby si Kristýna užila svou krásu teď, protože ve stáří už „pak nezastaví ani tirák“.

Kristýna si užila proměnu i se sestrou.

A tak Kristýna vyrazila k bazénu, kde se hrdě uvelebila na lehátku i prošla podél vody, což pro ni byl nezvyk. Stejně tak ji popohnalo vlastní sebevědomí i na rozhlednu, kam se vždycky bála vylézt, a kde hrdě zakřičela do světa: „Já jsem to dokázala. Já jsem fakt šťastná.“

Nejlepší ségry na světě

Závěrečné líčení a styling už jsou jen pomyslnou třešničkou na dortu. A protože Kristýnu sestra Iveta celou dobu podporovala, vyzvala moderátorka Alice Bendová i ji, aby se připojila.

„Kdybych tu dámu potkala na ulici, tak si myslím, že je to podnikatelka, ne máma od dvou dětí,“ zhodnotila Kristýna svou sestru Ivetu, která pořád říkala, že o ní to není. Ale Kristýna odporovala. „Ségra, seš ta nejlepší ségra na světě, nevím, jestli ti to budu moct oplatit,“ děkovala jí proměněná Kristýna. Zatímco Kristýna zůstala u své přirozenosti, co se týče délky i barvy, Ivetiny melíry zničené vlasy ostříhal kadeřník na mikádo a zdůraznil vlny.

Iveta, sestra Kristýny, se do závěrečného stylingu také zapojila. Jako poděkování za podporu.

Obě se líbily nejen samy sobě, ale i sobě navzájem: „Seš krásná. A ty ještě krásnější,“ překřikovaly se. Završil to pak jejich otec, který je objal a dodal: „Holky moje, tak jste se mi povedly.“