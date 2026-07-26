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Orgasmus mám, kdykoli si zamanu, trval i dvacet minut, líčí lektorka umění Pompoir

Anna Bortlová
  20:00
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Kristýna Borkovec radí, jak dostat pánevní dno do správné kondice. | foto: Michal FantaŽena a život

Ve fitku cvičíme pevné pozadí, vrásky vyplňujeme botoxem. „Řešíme pouze fasádu, základy domu ale necháváme nezpevněné,“ vysvětluje Kristýna Borkovec, proč bychom měly věnovat větší péči pánevnímu dnu. Sama vyučuje umění Pompoir, které přináší rozkoš ženám i jejich partnerům.

V arabském jazyce se mu říká kabazza nebo sametová rukojeť. Na Dálném východě ho zase znají jako singapurský polibek. My mu budeme říkat umění Pompoir. „Tohle označení vzniklo z francouzského slova pompe neboli v překladu pumpa. Název odkazuje na pohyb pánevního dna, které některé ženy dokážou ovládat tak mistrně, že muže přivedou k vyvrcholení jenom pohybem tamních svalů. A velkou rozkoš tohle umění přináší především ženám,“ naznačuje Kristýna Borkovec, proč by nás měly následující řádky zajímat.

„Orgasmus není jeden, ale přichází ve vlnách.“

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Orgasmus mám, kdykoli si zamanu, trval i dvacet minut, líčí lektorka umění Pompoir

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Kristýna Borkovec radí, jak dostat pánevní dno do správné kondice.

Ve fitku cvičíme pevné pozadí, vrásky vyplňujeme botoxem. „Řešíme pouze fasádu, základy domu ale necháváme nezpevněné,“ vysvětluje Kristýna Borkovec, proč bychom měly věnovat větší péči pánevnímu...

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