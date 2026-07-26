V arabském jazyce se mu říká kabazza nebo sametová rukojeť. Na Dálném východě ho zase znají jako singapurský polibek. My mu budeme říkat umění Pompoir. „Tohle označení vzniklo z francouzského slova pompe neboli v překladu pumpa. Název odkazuje na pohyb pánevního dna, které některé ženy dokážou ovládat tak mistrně, že muže přivedou k vyvrcholení jenom pohybem tamních svalů. A velkou rozkoš tohle umění přináší především ženám,“ naznačuje Kristýna Borkovec, proč by nás měly následující řádky zajímat.
„Orgasmus není jeden, ale přichází ve vlnách.“