„Zula boty a řekla, že teď je taky malá.“ Kristy Jana plní znevýhodněným sny

Výlet do zábavního parku Legoland nebo tanec pod Eiffelovou věží. Pro znevýhodněné děti to byl zážitek, ze kterého čerpaly ještě dlouho poté. „Když dětem poskytneme zážitkovou aktivitu, s níž hluboce souzní, má to na ně zásadní vliv po zdravotní, psychické i vývojové stránce,“ říká Kristy Jana, zakladatelka neziskové organizace Splněné dětské přání.